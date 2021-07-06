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金門縣2660劑莫德納 雙軌制開打今上路
金門縣第2階段莫德納疫苗配發2660劑，宣布採雙軌制，第1軌今開放對第9類第2項「罕見疾病與重大傷病」者施打，9日開專診對要打第2劑疫苗者施打；第2軌則是10日在金城體育館開設大型接種站，讓第1到8類與第9類第2項人員採預約制接種。
縣長楊鎮浯表示，這次獲得疫苗仍以雙軌制開打，第9類第2項人員今日優先接種，10日在金城體育館大型接種站則會讓第1到8類與第9類第2項人員接種，會以分流、分時方式讓民眾採預約制辦理，除網路預約外，今日下午1時開放電話預約，縣府將於9日以電話回覆民眾施打時間。
衛生局指出，針對第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」、「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員」專案，中央已陸續核定相關人員名冊，該專案將額外撥發約1千劑莫德納疫苗，包含經濟部、交通部、法務部、衛福部、文化部、農委會等部份核定在金門第7類人員，也陸續開始在本周接種。
楊鎮浯呼籲，金門AZ疫苗的庫存量較莫德納充足，請符合接種資格，盡快向9家合約院所預約，提高全島疫苗覆蓋率，提高群體免疫力，期待生活盡快回到軌道，縣府未來會視疫苗數量滾動式檢討開放接種對象，請鄉親放心。
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