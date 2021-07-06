國小生拍黑色短片「愛滋魔的逆襲」 獲微電影比賽特優

高雄市仁武區竹後國小師生借鏡國內本土劇，拍出黑色幽默喜劇短片「愛滋魔的逆襲」，敘述愛滋病毒沒有疫苗防治，並以愛滋魔降世，警告病毒終將逆襲，以提醒人類注意愛滋病的防範。6名學生誇張與搞笑逗趣的演出，勇奪今年教育部國小組性教育微電影比賽特優。

短短4分57秒「愛滋魔的逆襲」，拍起來並不輕鬆。指導老師劉榮正帶著6名演員準備道具、服裝與場景，緊接著實際拍攝。因為劇中的台詞很多是專業的醫學知識，又要有本土劇演員的「殺氣」，所以學生們常常吃螺絲，不然就是為了背好台詞，致神情、語氣與動作無法到位，一再的NG。最後歷經一天半的時間，才完成了這部本土黑色幽默喜劇的拍攝。

劉榮正表示，一般宣導影片的劇情大多模擬實際發生案例，然後以主角的遭遇，勸誡觀眾必須防範，並教導相關知識。但這種公式化的劇情，儘管立意良善，卻無法吸引觀眾，也讓正值喜歡「搞怪」的小學生們無法盡情發揮。因此竹後國小決定跳脫這種公式，以黑色幽默的方式，介紹愛滋病的相關知識，讓觀眾在笑聲中看完影片。

師生為了要拍好這部本土「搞笑」的喜劇，觀摩劇情裡有囂張、嘲笑、憤怒的本土劇影片，讓小演員們利用課餘時間觀看，一再的模擬角色的神情、語氣與動作，然後套用在自身的台詞上。歷經幾周的演技訓練，終於可以開拍。演員們除了演出外，也分擔拍攝與剪接等工作。

劇中扮演大魔王的學童邱建鈞，親人有擔任攝影師工作，因此對於拍攝的工作很有興趣，參與了攝影師的工作。扮演黑魔王的李宥璇參與拍攝毛片的整理和分類，並按照老師事先擬好的分鏡表，初步剪輯影片。影片中的主角謝志鴻有拍片的經驗，拍片時會指導學弟妹的演技。