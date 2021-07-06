疫苗預約平台離島試辦 金門縣府協助民眾登記

中央今天發布「疫苗預約平台」離島試辦上線，金門縣長楊鎮浯表示，若系統能成熟上路，將肯定中央的努力；待正式上線後，縣府將與鄉鎮公所合作組成服務隊，協助民眾登記。

楊鎮浯表示，這兩天與行政院政委唐鳳密集視訊會議，爭取到開放第9類第一項，即「19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者」的民眾能優先登記、調查及預約。本週是試辦，所以上網意願調查與疫苗登記接種的時間比較短，預計下週開始就會常態永久性的開放預約，來不及完成登記、預約的民眾不必擔心。這個系統符合資格的還包含第10類「50~64歲」的民眾。

楊鎮浯表示，這項新制在既有的購買口罩機制基礎上，切換成疫苗施打的登記和預約制度，若能成熟運作可以有效減少地方政府在每次疫苗施打時的龐大作業負擔，並解答民眾施打前的疑問。

由於新制必須先上網預約，楊鎮浯表示，他和唐鳳談到，系統上線時，金門縣政府會和鄉鎮合作，透過民政系統和各單位機關組織服務隊，或以定點服務台方式協助不熟悉電腦操作的民眾預約。

縣府同時表示，新制的試辦不涉及到適用對象開放，還是和金門目前AZ疫苗開放的類別是一樣的，純粹只是作業方式的改變，期盼藉由金門等3離島率先加入試辦，能讓民眾在疫苗的注射、登記和預約上更有效率。

依中央今天上午記者會的說明，「疫苗預約平台」系統從今天上午10時到明天下午5時上網登記疫苗施打意願（https://1922.gov.tw/vas/），留下身分證號、健保卡號、手機號碼、可接種行政地區與疫苗種類，8、9日再上網預約。未來中央規劃在國內各類疫苗數量充足的前提之下，完成預約者手機就會接收到通知簡訊，就近前往自己勾選的接種站，接種個人想打的疫苗種類。