白牌車管理引關注 高市加強勸導檢舉數減少

屏東有白牌車司機和乘客確診新冠肺炎Delta變種病毒引發關注，為防堵疫情，高雄市交通局加強勸導，白牌車依法裁罰就是10萬元起跳，今年以來白牌車檢舉數量減少，每月不到1件。

屏東新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）發現最早在印度發現的Delta變種病毒群聚感染，包括白牌車司機和乘客，引發外界對白牌車管理關注。

高雄市區監理所說，今年5月中旬，交通部函文表示六都白牌車回歸市府管轄，但監理所仍會協助市府稽查。

市府交通局運輸監理科表示，市府重點針對左營、岡山火車站等交通場站及民眾檢舉展開稽查。白牌車依法裁罰就是新台幣10萬元起跳，對多數司機是沉重負擔，往往收到罰單只能分期付款，有司機以每月付5000元方式苦繳罰單。

交通局運輸監理科解釋，罰錢不是目的，主要是希望減少白牌車，因此交通局除了透過媒體加強宣導白牌車裁罰嚴重性，稽查人員也會透過管道加入白牌車司機成立的叫車群組，加入後即表明身分，勸導群組內司機別違法載客。

交通局人員說，經查發現，高雄白牌車司機多為年輕人兼職，經勸導後多能理解裁罰嚴重性；經統計，去年民眾檢舉白牌車平均每個月有1、2件，但今年加強勸導，加上受疫情影響司機減少，今年至今平均每月檢舉不到1件。