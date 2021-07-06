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熱帶性低壓帶來襲 水利局防汛整備繃緊神經
今、明兩天高雄市受熱帶性低壓外圍環流影響，可能有局部大雨發生機率，高雄市水利局長蔡長展說，除協請臨海工業區服務中心加強防汛整備，市區重要排水設施部分，日前已將15座滯洪池排空，43座抽水站也完成整備待命，嚴陣以待。
上月25日傍晚小港區下間歇性大雨，最大3小時累積雨量為125毫米，工業區內中林路一帶發生積淹水及車輛拋錨，如何防範類似情況再出現，蔡長展說，水利局有派員會同管理中心檢視積淹水區域排水設施，發現中林路一帶路面高低差過大、側溝及連接管等有淤積情形造成淹水主因，工業區服務中心也派員清理側溝淤土，並辦理招標作業定期清理下水道，後續也將推動區內老舊排水設施檢討規畫，改善積淹水問題。
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