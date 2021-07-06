疫苗預約平台離島開跑 樂見中央看到離島需求

中央設置新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗預約平台，今天10時起在金門、澎湖、馬祖3離島試辦，民眾樂見中央看到離島居民需求，透過系統整備離島醫療資源。

金門、澎湖、馬祖今起開放行政院政務委員唐鳳規劃新冠肺炎疫苗預約平台，針對戶籍或居住地在3離島的第9、10類對象開放預約登記，由於操作系統與先前口罩實名制相近，對於9至10類的民眾在操作使用上不太會有障礙，澎湖縣政府也在各鄉市公所成立專責櫃台，供民眾登記，非常方便。

澎湖縣政府表示，由於疫苗預約平台試辦，民眾在前端登記看不到資料，將由縣府根據中央後端資料依照登記宣導，不過，澎湖在7月1日起即擴大至50歲上的疫苗接種。

馬祖居民分散四鄉五島，各島符合施打疫苗需求者不一，疫苗預約平台可輔助政府整備各島施打量能，有效運用醫療資源。馬祖地區因接種率高，目前已擴大開放1至10類符合資格的民眾接種疫苗。

馬祖民眾認為，地方透過鄉公所通知符合資格者造冊登記，這部分已很便民。馬祖南竿復興村長曹爾嵐認為，第一線協助居民登記造冊，因剛開放，目前尚未感受到地方居民轉用登記平台，但樂見開放登記平台後多一個管道可登記，未來在操作系統上，將配合地區居民年齡層偏高的使用障礙，繼續為民服務，廣為宣傳與教學。

金門第2階段莫德納疫苗2660劑已在昨天到位，今天起為第9類第二項重大傷病及罕見疾病施打；對中央設置疫苗預約平台，金門民眾樂見中央看到離島居民的需求。

金門民眾認為，平台像之前實名制預約口罩還算方便，願意配合上網預約，讓自己早日得到保護；但也有人認為具體做法還不清楚，感覺霧煞煞，而且金門老人家居多可能操作APP不見得上手。此外，金門縣6月28日起即已擴大至50歲到64歲民眾接種疫苗。