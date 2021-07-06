唐鳳疫苗預約系統本島民眾也搶著上誇讚「超穩」

由行政院政務委員唐鳯研發的疫苗預約平台系統今天開放給澎湖等外島縣市登記，但是系統一推出，連本島各縣市民眾也都搶著上線，而且發現竟然也都可以登記，不過其實系統上有提醒，本島縣市只是完成施打醫院及疫苗種類的登記，而不是預約接種的登記。

「唐鳳設計的系統好穩喔！」唐鳯今天早上出席全國防疫會議後記者會，公布這項系統，馬上就有民眾迫不及待上網，發現跟之前也是由唐鳳研發的實聯制QR Code一樣，系統非常穩定而且快速，讚不絕口。

目前這項系統可以經由1922.gov.tw網站登錄，也可以經由健保快易通App，早上經記者測試，登入健保快易通時，有短暫當機，但從1922.gov.tw進入則非常順暢。

中央流行疫情指揮中心早上宣布，疫苗預約平台系統將從今天起先由金門、澎湖及連江縣試辦登記預約，其他縣市尚未開放。

但是本島縣市民眾已經迫不及待上線試用，發現也可以使用，在縣市的選擇欄位中，不僅有外島縣市，本島縣市也都可以登記。

但登記完成之後，螢幕上顯示「提醒您!此處僅完成施打意願及疫苗種類登記，後續疫苗“預約接種"登記時間，待由指揮中心另行公布」字樣。

疫情指揮中心上午表示，新冠疫苗接種對象擴大，疫苗預約平台系統即將上路，目前先由金門、澎湖和連江縣即日起至明天下午5點試辦登記預約，本島上路時間規畫在第9類及第10類接種對象開放接種後才會上線。

行政政務委員唐鳳今天出席全國防疫會議後記者會，說明登記預約系統流程。民眾可透過1922.gov.tw網站進行預約，用健保卡號以及身分證字號／居留證號作為登入方式，完成後系統會要求3資訊，包括能通知到本人的手機號碼、想施打的行政區，系統也會預設接種疫苗廠牌為目前食藥署開出的EUA2種勾選，當然民眾也可以取消勾選，並隨時回來編輯、甚至取消。