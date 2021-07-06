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高雄岡山香瓜、西瓜災損嚴重 農委會公告已達補助標準

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄連日大雨造成岡山區香瓜、西瓜瓜苗、瓜藤泡水、受損嚴重，農委會昨公告農民可申請現金救助。圖／立委邱志偉服務處提供
高雄連日大雨造成岡山區香瓜、西瓜瓜苗、瓜藤泡水、受損嚴重，農委會昨公告農民可申請現金救助。圖／立委邱志偉服務處提供

高雄6月連日大雨造成岡山區西瓜、香瓜災損嚴重，農委會農糧署、高雄市農業局與岡山區公所勘災後，確認受災面積廣大，農委會昨公布岡山區已達現金救助標準，提醒受災面積達總種植面積20%的農民即日起至8月4日前，備妥文件至岡山區公所辦理。

立委邱志偉表示，岡山區6月間雨勢不斷，大雨造成部分農田泡水，其中香瓜及西瓜藤因為泡水失去管理價值，農民有意棄耕，不過一度因每片農地受災面積未達總種植面積的20％，核定未達現金救助標準，但6月下旬雨勢依然猛烈，經各單位勘災終於確認符合申請資格。

邱志偉說，香瓜及西瓜藤泡水後，農民即使投入高額資材積極管理，仍無法有好的收成，以香瓜可採收三期為例，多數農民在5月間種植，6月底進入第一期採收，但因6月雨勢讓瓜藤泡水重傷，三期幾乎都無法收成、沒有收入，有無達現金救助標準對農民經濟影響很大。

高雄市農業局表示，因香瓜、西瓜種植契作戶根據氣候及作物生長狀況，逐步由北往南收成，目前救助對象僅開放岡山區農民申請，農委會核定香瓜每公頃補助7萬5千元，西瓜每公頃6萬元，一年只救助一次，其他區域持續勘災中，如確定該地區符合資格會再另外公告。

高雄連日大雨造成岡山區香瓜、西瓜瓜苗、瓜藤泡水、受損嚴重。圖／立委邱志偉服務處提供
高雄連日大雨造成岡山區香瓜、西瓜瓜苗、瓜藤泡水、受損嚴重。圖／立委邱志偉服務處提供
高雄連日大雨造成岡山區香瓜、西瓜瓜苗、瓜藤泡水、受損嚴重。圖／立委邱志偉服務處提供
高雄連日大雨造成岡山區香瓜、西瓜瓜苗、瓜藤泡水、受損嚴重。圖／立委邱志偉服務處提供

岡山 農民 農委會

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