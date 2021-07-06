高雄岡山香瓜、西瓜災損嚴重 農委會公告已達補助標準

高雄6月連日大雨造成岡山區西瓜、香瓜災損嚴重，農委會農糧署、高雄市農業局與岡山區公所勘災後，確認受災面積廣大，農委會昨公布岡山區已達現金救助標準，提醒受災面積達總種植面積20%的農民即日起至8月4日前，備妥文件至岡山區公所辦理。

立委邱志偉表示，岡山區6月間雨勢不斷，大雨造成部分農田泡水，其中香瓜及西瓜藤因為泡水失去管理價值，農民有意棄耕，不過一度因每片農地受災面積未達總種植面積的20％，核定未達現金救助標準，但6月下旬雨勢依然猛烈，經各單位勘災終於確認符合申請資格。

邱志偉說，香瓜及西瓜藤泡水後，農民即使投入高額資材積極管理，仍無法有好的收成，以香瓜可採收三期為例，多數農民在5月間種植，6月底進入第一期採收，但因6月雨勢讓瓜藤泡水重傷，三期幾乎都無法收成、沒有收入，有無達現金救助標準對農民經濟影響很大。