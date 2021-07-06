高雄上午轉晴 高屏溪攔河堰維持高川流量

受熱帶性低氣壓外圍環流影響，今天南部午後有局部短暫雷陣雨。昨天高雄一度強降雨造成6處積淹水，但今天上午已放晴，高屏溪攔河堰川流量每秒215.3立方公尺，維持高流量。

中央氣象局表示，熱帶性低氣壓外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，南台灣降雨趨緩，午後西半部山區及平地有局部短暫雷陣雨。

氣象局凌晨4時許針對屏東、台東地區發布大雨特報，上午9時42分因降雨趨緩解除。高雄凌晨至今天上午也有零星雨勢，但到上午9時後天氣逐漸放晴，未有積淹水災情通報。

據高雄氣象站統計，至凌晨近3時，24小時累積雨量最大為路竹區126毫米，其次是永安區100.5毫米，湖內區也有80毫米。

但這波降雨對高雄水情影響變化不大，根據南水局資料顯示，高屏溪攔河堰昨天川流量每秒250.8立方公尺、濁度為350NTU，今天川流量每秒215.3立方公尺、濁度430NTU。

台水公司第七區管理處表示，高雄每日取水量約100到110公噸，只要高屏溪攔河堰川流量在每秒12立方公尺以上，就可滿足取水量，超過部分也是流入大海。

大雨過後，濁度容易上升，但近日降雨對高屏溪攔河堰濁度影響不大。台水公司第七區管理處表示，高屏溪攔河堰濁度在500NTU以下屬正常，昨天雨後並未顯著提升。