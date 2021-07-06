屏東三地門分駐所原址重建 暫遷2公里外三德檢查所

已有40年屋齡屏東縣警局里港警分局三地門分駐所，因廳舍老舊超過使用年限，縣府去年向中央爭取經費原址改建，定8月初動工，工期1年半；里港分局長楊龍祥說，三地門分駐所同仁本月初暫搬至三德檢查所，位置在台24線三德檢查哨入山處，距原址約2公里，民眾無須擔憂，治安、交通、服務絕不打折扣。

三地門分駐所位於三地門鄉台24線鄉公所旁，轄區有三地村、大社村、達文村、達來村4個原住民聚落，更是進入霧台鄉的前哨站，假日遊客絡繹不絕，連續假期更是車流不停；今年5月全國進入三級警戒，因有少數悶壞的民眾往山裡，甚至開車下到野溪，員警還是忙著巡邏，避免群聚。

里港警分局長楊龍祥說，三地門分駐所屋齡已有40年，廳舍老舊，為了員警安全，也為了給當地居民及往來民眾更好的服務空間，去年由中央編列經費原地改建，定8月初動工，施工期間三地門分駐所同仁暫遷至現三德檢查所。

他說，本月初已將舊有廳舍設備全部搬至現三德檢查所位置，並布置完備的服務空間，僅是服務地點改變，原有的治安、交通、熱忱依舊照常，期待新的廳舍完工時，能給民眾耳目一新的感覺；民眾如有需求，可直撥110、三地門分駐所電話08-7991154，或直接至三德檢查所。