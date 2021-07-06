聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東三地門分駐所原址重建 暫遷2公里外三德檢查所

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣警局里港警分局三地門分駐所下月原址重建，分駐所同仁本月初暫搬至三德檢查所，位置在台24線三德檢查哨入山處，距原址約2公里。圖／里港警分局提供
屏東縣警局里港警分局三地門分駐所下月原址重建，分駐所同仁本月初暫搬至三德檢查所，位置在台24線三德檢查哨入山處，距原址約2公里。圖／里港警分局提供

已有40年屋齡屏東縣警局里港警分局三地門分駐所，因廳舍老舊超過使用年限，縣府去年向中央爭取經費原址改建，定8月初動工，工期1年半；里港分局長楊龍祥說，三地門分駐所同仁本月初暫搬至三德檢查所，位置在台24線三德檢查哨入山處，距原址約2公里，民眾無須擔憂，治安、交通、服務絕不打折扣。

三地門分駐所位於三地門鄉台24線鄉公所旁，轄區有三地村、大社村、達文村、達來村4個原住民聚落，更是進入霧台鄉的前哨站，假日遊客絡繹不絕，連續假期更是車流不停；今年5月全國進入三級警戒，因有少數悶壞的民眾往山裡，甚至開車下到野溪，員警還是忙著巡邏，避免群聚。

里港警分局長楊龍祥說，三地門分駐所屋齡已有40年，廳舍老舊，為了員警安全，也為了給當地居民及往來民眾更好的服務空間，去年由中央編列經費原地改建，定8月初動工，施工期間三地門分駐所同仁暫遷至現三德檢查所。

他說，本月初已將舊有廳舍設備全部搬至現三德檢查所位置，並布置完備的服務空間，僅是服務地點改變，原有的治安、交通、熱忱依舊照常，期待新的廳舍完工時，能給民眾耳目一新的感覺；民眾如有需求，可直撥110、三地門分駐所電話08-7991154，或直接至三德檢查所。

港警 屏東縣 原住民

延伸閱讀

熱帶低壓掠過屏東雨炸山區 泰武北大武山日雨量冠全台

熱帶性低氣壓擦邊過！2縣市大雨、屏東恐吹10級強陣風

屏東枋山雖增1例Delta確診 潘孟安：社區威脅降低

午後對流旺盛 高雄防豪雨、台南屏東注意大雨

相關新聞

熱帶低壓掠過屏東雨炸山區 泰武北大武山日雨量冠全台

受在巴士海峽往西北西移動的熱帶性低氣壓TD-07影響，屏東縣昨晚至今天上午7時出現局部性大雨，雨勢主要在靠台東縣的泰武鄉...

恆春中元豎孤棚因疫停辦 祭典科儀則遵守防疫規定

中元搶孤在國內形成「南恆春、北頭城」分庭抗禮態勢，是國內中元民俗文化活動兩大盛事，去年受疫情影響，宜蘭停辦，恆春中元豎孤...

高雄岡山香瓜、西瓜災損嚴重 農委會公告已達補助標準

高雄6月連日大雨造成岡山區西瓜、香瓜災損嚴重，農委會農糧署、高雄市農業局與岡山區公所勘災後，確認受災面積廣大，農委會昨公...

屏東三地門分駐所原址重建 暫遷2公里外三德檢查所

已有40年屋齡屏東縣警局里港警分局三地門分駐所，因廳舍老舊超過使用年限，縣府去年向中央爭取經費原址改建，定8月初動工，工...

閱讀「袋」著走活動夯 高市圖再加碼100箱閱畢輕鬆還

高雄市立圖書館舉辦「閱讀袋著走-防疫版」活動，試辦首周100箱額度只108秒就秒殺滿額，許多讀者留言反應希望增加童書組數...

防輕軌事故 鼓山路段新增標誌

高雄輕軌開通5年多來已發生27件碰撞事故，高雄市交通局繼加強凱旋路沿線設施後，近期鎖定鼓山路沿線施工，在路口新增號誌連動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。