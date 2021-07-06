快訊

日本宣布追加贈113萬劑AZ疫苗 後天運送來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆春中元豎孤棚因疫停辦 祭典科儀則遵守防疫規定

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
連辦14元的恆春中元豎孤棚，是地方宗教文化和觀光盛事，恆春鎮公所決定搶孤競賽停辦，祭典科儀雖不取消，但會依中央規定保持社交安全距離、遵守戶外人數限制等相關防疫規定。圖／本報資料照
連辦14元的恆春中元豎孤棚，是地方宗教文化和觀光盛事，恆春鎮公所決定搶孤競賽停辦，祭典科儀雖不取消，但會依中央規定保持社交安全距離、遵守戶外人數限制等相關防疫規定。圖／本報資料照

中元搶孤在國內形成「南恆春、北頭城」分庭抗禮態勢，是國內中元民俗文化活動兩大盛事，去年受疫情影響，宜蘭停辦，恆春中元豎孤棚以縮減參賽隊伍因應續辦，今年5月中全國進入三級警戒並延至7月12日，恆春鎮公所決定搶孤競賽停辦，祭典科儀雖不取消，但會依中央規定保持社交安全距離、遵守戶外人數限制等相關防疫規定。

「南恆春、北頭城」已成為農曆7月台灣搶孤宗教文化觀光勝地，去年受新冠肺炎疫情影響，宜蘭頭城停辦搶孤賽，祭儀照常，恆春鎮因國內疫情趨緩旅遊解禁，鎮公所照常於中元節舉辦，但為因應疫情，賽程中為適度保持安全社交距離，除了祭儀照常，行之有年的32隊同場競賽縮減為20隊，觀光文化活動也由5天縮減至3天。

「連續14年不中斷的宗教文化盛事，今年因疫情進入三級戒停辦，為了全民防疫，是不得不的決定！」恆春鎮長陳文弘 說，年度預算已編列，但5月中進入三級警戒，籌備工作即暫停，但即使疫情退燒降級或微解封，已來不及籌備，決定取消搶孤競賽和遊街、晚會等群聚活動，祭典科儀人員可分流，會依中央規定保持社交安全距離、戶外人數限制等相關防疫規定。

恆春豎孤棚傳統是4支棚柱，前鎮長葉明順認為是民俗結合觀光的好活動，15年前為擴大參與面增至36支棚柱，中央4支留給「好兄弟」，競賽時不開放；參賽者以手腳抱棚柱或綁布條方式向上攀爬的動作，閩南語叫「豎」，故稱「豎孤棚」，與宜蘭頭城搶孤競賽方式略有不同，活動時間也較宜蘭頭城早半個月。

恆春半島瓊麻園城鄉文教發展協會說，恆春豎孤棚曾獲台灣「宗教百景」殊榮，已是恆春的年度觀光文化盛事，位於東門城旁的孤棚會場，也成為旅遊觀光亮點，今年碰上嚴峻疫情取消，大家已有停辦的心理準備。

恆春 疫情 搶孤

延伸閱讀

阻跨縣市移動！ 宜蘭縣府研議國五交流道設體溫量測站

雨炸高雄累積126毫米 台東、恆春6日防大雨

估熱帶低壓將快速通過巴士海峽 台東恆春防大雨

熱帶低氣壓可能形成颱風 恆春出現美麗飛碟雲

相關新聞

熱帶低壓掠過屏東雨炸山區 泰武北大武山日雨量冠全台

受在巴士海峽往西北西移動的熱帶性低氣壓TD-07影響，屏東縣昨晚至今天上午7時出現局部性大雨，雨勢主要在靠台東縣的泰武鄉...

恆春中元豎孤棚因疫停辦 祭典科儀則遵守防疫規定

中元搶孤在國內形成「南恆春、北頭城」分庭抗禮態勢，是國內中元民俗文化活動兩大盛事，去年受疫情影響，宜蘭停辦，恆春中元豎孤...

閱讀「袋」著走活動夯 高市圖再加碼100箱閱畢輕鬆還

高雄市立圖書館舉辦「閱讀袋著走-防疫版」活動，試辦首周100箱額度只108秒就秒殺滿額，許多讀者留言反應希望增加童書組數...

防輕軌事故 鼓山路段新增標誌

高雄輕軌開通5年多來已發生27件碰撞事故，高雄市交通局繼加強凱旋路沿線設施後，近期鎖定鼓山路沿線施工，在路口新增號誌連動...

滇覆湯底 在家煮出雲南味

屏東縣里港鄉定遠自治區返鄉青年魯玟言、魯玟伶、彭薰誼，與里港鄉滇緬民俗文化協會、滇緬風情金三角餐廳合作，運用雲南香料與料...

替母圓夢 她把百年屋變成藝廊

高雄市文化局推「大駁二文青創星埕－鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，25歲顏睛君在鹽埕區租下近百年老屋改為藝廊，替母親一圓定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。