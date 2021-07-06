恆春中元豎孤棚因疫停辦 祭典科儀則遵守防疫規定

中元搶孤在國內形成「南恆春、北頭城」分庭抗禮態勢，是國內中元民俗文化活動兩大盛事，去年受疫情影響，宜蘭停辦，恆春中元豎孤棚以縮減參賽隊伍因應續辦，今年5月中全國進入三級警戒並延至7月12日，恆春鎮公所決定搶孤競賽停辦，祭典科儀雖不取消，但會依中央規定保持社交安全距離、遵守戶外人數限制等相關防疫規定。

「南恆春、北頭城」已成為農曆7月台灣搶孤宗教文化觀光勝地，去年受新冠肺炎疫情影響，宜蘭頭城停辦搶孤賽，祭儀照常，恆春鎮因國內疫情趨緩旅遊解禁，鎮公所照常於中元節舉辦，但為因應疫情，賽程中為適度保持安全社交距離，除了祭儀照常，行之有年的32隊同場競賽縮減為20隊，觀光文化活動也由5天縮減至3天。

「連續14年不中斷的宗教文化盛事，今年因疫情進入三級戒停辦，為了全民防疫，是不得不的決定！」恆春鎮長陳文弘 說，年度預算已編列，但5月中進入三級警戒，籌備工作即暫停，但即使疫情退燒降級或微解封，已來不及籌備，決定取消搶孤競賽和遊街、晚會等群聚活動，祭典科儀人員可分流，會依中央規定保持社交安全距離、戶外人數限制等相關防疫規定。

恆春豎孤棚傳統是4支棚柱，前鎮長葉明順認為是民俗結合觀光的好活動，15年前為擴大參與面增至36支棚柱，中央4支留給「好兄弟」，競賽時不開放；參賽者以手腳抱棚柱或綁布條方式向上攀爬的動作，閩南語叫「豎」，故稱「豎孤棚」，與宜蘭頭城搶孤競賽方式略有不同，活動時間也較宜蘭頭城早半個月。

恆春半島瓊麻園城鄉文教發展協會說，恆春豎孤棚曾獲台灣「宗教百景」殊榮，已是恆春的年度觀光文化盛事，位於東門城旁的孤棚會場，也成為旅遊觀光亮點，今年碰上嚴峻疫情取消，大家已有停辦的心理準備。