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熱帶低壓掠過屏東雨炸山區 泰武北大武山日雨量冠全台
受在巴士海峽往西北西移動的熱帶性低氣壓TD-07影響，屏東縣昨晚至今天上午7時出現局部性大雨，雨勢主要在靠台東縣的泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉山區，泰武鄉西大武山測站觀測北大武山步道2.6公里處的日雨量150毫米，居全國之冠，其它山區則在50毫米上下，平地都不到30毫米；屏南的牡丹水庫因達77.3%蓄水量，昨天下午調節性洩水。
中央氣象局恆春氣象站說，熱帶性低氣壓在巴士海峽往西北西移動，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及西南部沿海有長浪發生的機率，今天清晨至上午恆春半島易有9至10級強陣風，屏東、台東有局部大雨發生的機率。
熱帶性低氣壓TD-07掠過屏東縣南部，雨勢主要在靠台東縣的原民鄉山區，集中在昨晚至今天上午7時，恆春半島各鄉鎮日雨量都不到30毫米，未影響當地的疫苗施打站作業。
位於屏南地區牡丹鄉的牡丹水庫，昨天下午水庫水位已達標高137.54公尺，有效蓄水量2060萬立方公尺，因應熱帶性低氣壓影響，顧及水庫運轉安全，水庫昨晚6時起調節性放水，以每秒10立方公尺洩放至四重溪，今天因上游無持續降雨，已停止放水。
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