岡山西瓜、香瓜災損達救助門檻 8/4前可向公所申請

高市6月底連日大雨，讓岡山區正值採收期西瓜及香瓜損失慘重，已達救助門檻，今天起至8月4日，受損達2成以上農民可向區公所申請救助。農業局也提醒做好排水，注意搶收安全。

6月下旬連日降雨，農業局統計，全市至7月2日農損金額新台幣551萬9000元，被害面積約236.96公頃，以木瓜、香瓜、西瓜為主，其中岡山區西瓜及香瓜正值採收，瓜田因大雨浸水，損失最慘。

農業局表示，經勘災確認岡山西瓜及香瓜災損已達救助門檻，今天起至8月4日，岡山區種植西瓜或香瓜且災損達2成以上農民，可帶身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等文件向區公所申報。

農業局指出，現金救助香瓜每公頃7萬5000元，西瓜每公頃6萬元；除親自或委託他人申辦，也可以郵件、傳真、電子郵件或電話等方式向區公所申請；若復耕需低利貸款，可向當地農會辦理。

今天熱帶性低氣壓外圍環流影響，南部可能有局部陣雨或雷雨。農業局提醒農民，芒果正值採收期，注意採收安全；木瓜、番石榴等果樹要適度修剪並清除田間殘枝落果，以免影響排水；適逢收穫期蔬果，可隨時採收，以減少損失。