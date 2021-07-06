閱讀「袋」著走活動夯 高市圖再加碼100箱閱畢輕鬆還

高雄市立圖書館舉辦「閱讀袋著走-防疫版」活動，試辦首周100箱額度只108秒就秒殺滿額，許多讀者留言反應希望增加童書組數。高市圖表示，暑假正式開始，為滿足暑假期間童書借閱高峰，本周開始決定再加碼100箱，分別是童書100箱、一般書100箱，每周限量上調至200箱。

防疫期間民眾不能入館，高市圖也聽到讀者想翻書的聲音，因此推出「閱讀袋著走-防疫版」，種類包括生活、健康、文學、藝術、繪本等類，親子與成人適讀種類各有5種類，線上申請限選1箱，民眾在活動網站上挑選欲借類別後，填妥個人資料，圖書館每周會以宅配方式寄送到府。每盒書箱除了有7本精選書還隨機附上書袋，每周六中午12點整開放當周線上申請，每個禮拜限量200箱，當周額滿為止，每人每月限申請一次。民眾可於線上免費申請，郵資由館方自行吸收。

高市圖表示，由於宅配書籍需要經過全人力消毒以及耗材運費等成本支出，民間團體紛紛加入閱讀推廣列車，贊助力挺高市圖，一同支持讀者愛看書的習慣。柏仁醫院院長陳尚仁表示，閱讀是讓民眾宅在家最好的心靈配方，公部門這項美意值得民間團體一起來響應。文化工作者許玲齡也用行動支持此活動，串聯家人許惇惠、許玲珠以父親許文錦文教基金會名義，加上無願讀書會，集資贊助活動。高雄成大校友文教基金會則是透過董事長蔣順田號召，熱心響應高市圖活動需求，讓在地成大校友一同推動高雄閱讀力。

高市圖代理館長林奕成表示，基於落實防疫短期無法開放臨櫃服務，提供便利閱讀與安全服務有眾多取捨。即使透過宅配書籍，館員仍逐本逐箱擦拭消毒，人力與運費成本增加都由高市圖自行吸收。感謝贊助此活動的社會各界，支持讓高市圖能持續滿足民眾閱讀需求。