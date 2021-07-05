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高雄輕軌大順二路工程架設圍籬 林欽榮：首日車流順暢

聯合報 / 記者曹亞沿／高雄即時報導
高雄輕軌二階工程昨天在大順二路架設圍籬，副市長林欽榮（左二）今天赴現場視察。圖／高雄市捷運局提供
高雄輕軌二階工程昨天在大順二路架設圍籬，副市長林欽榮（左二）今天赴現場視察。圖／高雄市捷運局提供

高雄輕軌二階工程昨天完成大順二路（大昌消防分隊-建興路）圍籬架設，副市長林欽榮今天下午赴現場視察車流，確認圍籬架設後首日尖峰時段車流動態順暢，團隊暫時鬆口氣，林要求相關單位持續監控，將對交通衝擊影響降至最低。

捷運工程局表示，此次大順二路圍籬工程提前在7月4日下午4點全數完成，今天是架起圍籬後的第一個上班日，林欽榮偕施工團隊在下班車潮最高峰時間點，視察車流、車速，也要求統包商改善各項標線不清、人行道斜坡道剷除等缺失。

另，依大順二路段監控數據顯示，本月3、4日車流量較施工前假日減少16%，較疫情前假日減少約33%。今天上午車流較施工前減少約15%，較疫情前平日減少35%。

根據高雄市智運中心統計，先前A工區施工期間，有25%以上車流改由替代道路分流，林欽榮說，市府團隊持續加強交通資訊及改道資訊推播，透過系統分析資訊顯示，此次施工路段車流約8至10%流量已移轉至其他南北向替代道路（大昌一路），因替代道路能容受的車流量尚有餘裕，今天上午大順二路及替代動線行駛時間、速率，與施工前平日狀況一致。

捷運工程局預告後續工程，7月10至14日在工區B大順路段「自由路至河堤路」，8月7至10日工區C大順路段「日全街至士良街」將架設圍籬。

高雄輕軌二階工程大順二路昨天架設圍籬，今天是施工後第一個上班日，市府緊盯車流狀況。圖／翻攝自林欽榮臉書
高雄輕軌二階工程大順二路昨天架設圍籬，今天是施工後第一個上班日，市府緊盯車流狀況。圖／翻攝自林欽榮臉書

替代道路 林欽榮 高雄輕軌

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