屏東縣枋寮鄉完成3天大清消 縣內菜市場持續消毒

屏東縣枋山鄉及枋寮鄉出現Delta變異株後，縣長潘孟安7月3日率環保局60人與國軍化學兵60人，共計120人兵分三路，出動消毒車6輛及40台背式消毒機，花3天展開地毯式全鄉大消毒，15村莊，消毒面積達300萬平方公尺，民眾要求進入室內消毒計475戶；為防範北部市場群聚事件，屏東縣政府每天與屏東市公所清潔隊持續密集針對建國市場等各市場全面消毒，讓民眾安心採買。

屏東縣環保局指出，枋寮鄉大消毒共分三大隊，第一大隊由環保局長顏幸苑帶隊至北勢寮各村，第二大隊由副局長宋增紅帶隊至水底寮各村，第三大隊由技正余東壁帶隊至北旗尾各村，兵分三路全面展開地毯式消毒。

縣長潘孟安說，枋寮鄉今完成全鄉大清消，針對人口密集區，菜市場，火車站，轉運站，各大廟宇更消毒兩次以上，之後需請鄉親繼續保持防疫措施，才能開啟防疫新生活。

環保局指出，除各大街小巷、公共場域外，經民眾同意後，也入內或至大樓中庭消毒，每個角落不放過，3天完成15村大消毒任務。縣府感謝國軍支援，致贈39化兵群感謝狀及6萬元加菜金。

防範北部市場群聚，屏東縣政府針對每天有上千人進出頻繁的傳統市場，包括建國市場、北勢寮市場、華僑市場、東港漁市場等各市場，環保局與清潔隊組成防疫消毒大隊，從5月提升三級警戒，密集投入人力消毒工作，超過500次以上。