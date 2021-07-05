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9新科醫師澎湖見習 首碰防疫經驗難忘

中央社 / 澎湖縣5日電

來自國內各醫院的邱雅勤等9位新進醫師前往三總澎湖分院2個月訓練，在疫情嚴峻、醫護人力吃緊之際，主動投入協助馬公機場快篩行列，為自己人生行醫旅程中留下一段難忘經歷。

三軍總醫院澎湖分院是澎湖地區急重症處理院所，也是外離島地區唯一通過醫策會認證的地區教學醫院，每年提供各醫院所培養新進醫師訓練。今年「畢業後一般醫學訓練」，有來自國內各醫院邱雅勤等9位醫師，在疾情期間前往三總澎湖分院進行為期2個月的學習。

碰上疫情嚴峻、澎湖爆發首名確診案例，三總澎湖分院除了院區外，還得兼顧機場快篩任務，醫護人力吃緊。邱雅勤9人自動請纓上陣，扮演起防疫小尖兵，接手機場採檢工作，大熱天穿著防護衣工作辛苦，汗流浹背、全身都濕答答，這次防疫工作上善盡一份心力，也在行醫路程上留下一段難忘回憶。

邱雅勤說，這次的社區醫學見習期間，能接觸到台灣過去數十年未曾見過新冠肺炎疫情，是難能可貴的課堂外經驗。

9位來自國內各醫院的新科醫師，包括三軍總醫院邱雅勤、林秉毅、游靖皓，台北慈濟醫院廖宸偉，嘉義長庚醫院董文儒、康碩文，高雄榮總李崇豪、游薪祐，以及成大醫院李根宏。

邱雅勤等人在三總澎湖分院進行2個月的社區醫學課程（PGY）見習，包括「預防醫學概念及應用」、「安寧緩合醫療照護」、「中老年族群之健康照護」與「社區醫療保健」等，課程緊湊而紮實，在院長施宇隆及院內各科主任指導下，圓滿完成離島2個月學習課程。

澎湖 醫師 疫情

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