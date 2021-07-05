優化學校午餐效益 金門縣爭取建2座中央廚房

教育部推動偏鄉學校中央廚房計畫，金門縣政府今天表示，縣府爭取在烈嶼國中和賢庵國小各新建一座中央廚房，並成立食材聯合採購聯盟，減輕學校行政負擔，並確保供應品質。

縣府表示，為讓偏鄉學童享有同等飲食照顧，優化升級學校午餐，教育處拍板推動偏鄉學校中央廚房計畫。縣長楊鎮浯表示，金門地區學校間距離並不遠，他肯定教育處爭取興建2座中央廚房，透過資源整合及集中供餐，以發揮經濟效益。

楊鎮浯最近走訪烈嶼國中，請學校將中央廚房延伸的空間需求和學校原先思考的空間規劃整合，並責成教育處安排專案報告，將學校需求與學區中央廚房需求整合，創造更好的學習空間。

教育處長羅德水表示，教育處去年即邀集烈嶼學區學校校長討論設置中央廚房議題，當時因中央政策未有配套，暫時未定案；今年配合教育部政策推動，教育處再次邀集各校校長及相關人員研商，達成共識，由烈嶼國中及賢庵國小擔任群長學校，啟動縣內國中小學中央廚房設置計畫；另外由金寧中小學及及金沙國中協助金寧及金沙學區成立食材聯合採購聯盟。

烈嶼國中校長林永進表示，學校營養午餐供餐面臨最大問題是三個農產品標章（三章）及生產追溯標示（一Q）較難落實，追溯原因最為困難部分在於蔬果的採購，因學校採購的蔬果皆為在地食材，但地區大部分種植戶及零售商規模較小，農友大多無意願申請認證。因此，蔬果部分標章達標率難以提升。

教育處表示，未來將配合縣府建設處「有機集團栽培專區」，由農政單位輔導在地小農種植，以達地產地銷、減少碳足跡為目標，同時成立食材聯合採購聯盟，避免因追逐達標率而耗損過多的運輸及行政成本。