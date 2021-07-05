高雄未戴口罩舉發近萬件 市府鐵腕開罰自己人

上月中旬進入三級警戒迄今，高雄口罩舉發案光警方就已開出8256件，市府辦公大樓也有稽查隊到各局處辦公室突檢，甚至連頂樓露台也不放過，四維行政中心一名市府男性員工6月初在頂樓脫口罩抽菸，行國處同仁一發現立即開出舉發單，鐵腕開罰自己人。

防疫期間人口一罩，三級警戒以來，高雄市警方截至7月4日，開出的未戴口罩舉發案就高達8256件，加上經發局、觀光局等其他局處開罰案，整體約有萬件。

行國處長項賓和說，6月初查到市府同仁未戴口罩案，舉發地點不是在辦公區，是在11樓露台，這名員工當時在抽菸被同仁目擊舉發，之後就未再發現類似違規情事，嚴罰確實有嚇阻作用。

高雄市政府是辦公重鎮，防疫如臨大敵，高雄市政府目前持續採中庭聯合集中辦公模式，洽公民眾不上樓，行國處稽查隊會隨時隨地察看是否符合分流、避免群聚等規定，部分局處業務、洽公性質較特殊，例如工務局會有多人一起看圖等需求，就可移轉到一旁帳篷區，避免群聚。

日前高雄一名確診者足跡被查出曾到四維行政中心，市府調監視器畫面，確認是午休時間未入內僅與門口警衛接觸，但也趕緊徹底清消。

項賓和表示，高雄市中庭聯合辦公有助防疫，避免民眾進各樓層辦公區趴趴走，至於這模式要持續多久，會視解封進程而定。每天晚上中庭聯合辦公區徹底清消，市府各樓層廁所、電梯也是一天消毒多回，不讓病毒有可趁之機。