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高雄未戴口罩舉發近萬件 市府鐵腕開罰自己人

聯合報 / 記者曹亞沿王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府四維行政中心目前採取中庭聯合辦公模式，洽公民眾不上樓。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府四維行政中心目前採取中庭聯合辦公模式，洽公民眾不上樓。記者王慧瑛／攝影

上月中旬進入三級警戒迄今，高雄口罩舉發案光警方就已開出8256件，市府辦公大樓也有稽查隊到各局處辦公室突檢，甚至連頂樓露台也不放過，四維行政中心一名市府男性員工6月初在頂樓脫口罩抽菸，行國處同仁一發現立即開出舉發單，鐵腕開罰自己人。

防疫期間人口一罩，三級警戒以來，高雄市警方截至7月4日，開出的未戴口罩舉發案就高達8256件，加上經發局、觀光局等其他局處開罰案，整體約有萬件。

行國處長項賓和說，6月初查到市府同仁未戴口罩案，舉發地點不是在辦公區，是在11樓露台，這名員工當時在抽菸被同仁目擊舉發，之後就未再發現類似違規情事，嚴罰確實有嚇阻作用。

高雄市政府是辦公重鎮，防疫如臨大敵，高雄市政府目前持續採中庭聯合集中辦公模式，洽公民眾不上樓，行國處稽查隊會隨時隨地察看是否符合分流、避免群聚等規定，部分局處業務、洽公性質較特殊，例如工務局會有多人一起看圖等需求，就可移轉到一旁帳篷區，避免群聚。

日前高雄一名確診者足跡被查出曾到四維行政中心，市府調監視器畫面，確認是午休時間未入內僅與門口警衛接觸，但也趕緊徹底清消。

項賓和表示，高雄市中庭聯合辦公有助防疫，避免民眾進各樓層辦公區趴趴走，至於這模式要持續多久，會視解封進程而定。每天晚上中庭聯合辦公區徹底清消，市府各樓層廁所、電梯也是一天消毒多回，不讓病毒有可趁之機。

清潔人員仔細清潔高雄市政府各樓層廁所、電梯等處，不讓病毒有可趁之機。圖／高雄市行國處提供
清潔人員仔細清潔高雄市政府各樓層廁所、電梯等處，不讓病毒有可趁之機。圖／高雄市行國處提供
清潔人員仔細清潔高雄市政府各樓層廁所、電梯等處，不讓病毒有可趁之機。圖／高雄市行國處提供
清潔人員仔細清潔高雄市政府各樓層廁所、電梯等處，不讓病毒有可趁之機。圖／高雄市行國處提供
清潔人員仔細清潔高雄市政府各樓層廁所、電梯等處，不讓病毒有可趁之機。圖／高雄市行國處提供
清潔人員仔細清潔高雄市政府各樓層廁所、電梯等處，不讓病毒有可趁之機。圖／高雄市行國處提供
清潔人員仔細清潔高雄市政府各樓層廁所、電梯等處，不讓病毒有可趁之機。圖／高雄市行國處提供
清潔人員仔細清潔高雄市政府各樓層廁所、電梯等處，不讓病毒有可趁之機。圖／高雄市行國處提供
清潔人員仔細清潔高雄市政府各樓層廁所、電梯等處，不讓病毒有可趁之機。圖／高雄市行國處提供
清潔人員仔細清潔高雄市政府各樓層廁所、電梯等處，不讓病毒有可趁之機。圖／高雄市行國處提供
高雄市四維行政中心一名市府男性員工6月初在頂樓脫口罩抽菸，行國處同仁一發現立即開出舉發單，鐵腕開罰自己人。記者王慧瑛／攝影
高雄市四維行政中心一名市府男性員工6月初在頂樓脫口罩抽菸，行國處同仁一發現立即開出舉發單，鐵腕開罰自己人。記者王慧瑛／攝影
電梯按鍵等處容易沾附病毒，要格外留意。記者王慧瑛／攝影
電梯按鍵等處容易沾附病毒，要格外留意。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府四維行政中心目前採取中庭聯合辦公模式，洽公民眾不上樓。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府四維行政中心目前採取中庭聯合辦公模式，洽公民眾不上樓。記者王慧瑛／攝影
高雄市行國處長項賓和說，行國處糾察隊會深入各局處辦公區確認同仁是否有落實戴口罩等防疫措施，連頂樓露台也不放過。記者王慧瑛／攝影
高雄市行國處長項賓和說，行國處糾察隊會深入各局處辦公區確認同仁是否有落實戴口罩等防疫措施，連頂樓露台也不放過。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府四維行政中心目前採取中庭聯合辦公模式，洽公民眾不上樓。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府四維行政中心目前採取中庭聯合辦公模式，洽公民眾不上樓。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府四維行政中心目前採取中庭聯合辦公模式，洽公民眾不上樓。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府四維行政中心目前採取中庭聯合辦公模式，洽公民眾不上樓。記者王慧瑛／攝影

口罩 高雄市 抽菸

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