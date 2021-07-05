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白牌車恐成防疫破口！ 屏東監理站加強取締違規熱點

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東監理站今出動2組人力到東港、枋寮白牌車易出沒熱點加強取締，現場攔查1輛白牌車違規載送民眾，依據違反公路法規定，當場舉發處10萬元罰鍰，並吊扣司機駕照及違規車輛牌照。圖／屏東監理站提供
屏東監理站今出動2組人力到東港、枋寮白牌車易出沒熱點加強取締，現場攔查1輛白牌車違規載送民眾，依據違反公路法規定，當場舉發處10萬元罰鍰，並吊扣司機駕照及違規車輛牌照。圖／屏東監理站提供

屏東縣枋山鄉出現Delta變異株與白牌車司機有關聯，有民眾質疑白牌車斯仍持續載客，沒有看到監理單位有取締稽查作為。屏東監理站長洪美芳說，本周起每天在東港、枋寮地區加強取締，提高稽查人力，並結合高雄所本部，在東港，枋寮地區經常出沒熱點，加強攔查，今在東港地區攔查1輛白牌車違規，當場舉發處10萬元罰鍰。

屏東監理站今出動2組人力到東港、枋寮白牌車易出沒熱點加強取締，現場攔查1輛白牌車違規載送民眾，依據違反公路法規定，當場舉發處10萬元罰鍰，並吊扣司機駕照及違規車輛牌照。

屏東監理站稽查人員今偕同縣警察局交通隊在東港碼頭附近，針對可疑車牌號碼加強攔檢，發現1輛黑色自用小客車載送民眾到高鐵左營站，攔查後訪談乘客及司機，白牌車司機辯稱是幫忙接送朋友到高雄，但乘客向稽查人員坦承向司機支付1人700元車資，司機當場百口莫辯。

稽查人員完成蒐證，依據公路法規定製單舉發，除了處罰司機新台幣10萬元罰鍰及吊扣駕照4個月外，違規車輛同時也裁處吊扣牌照4個月。

屏東站站長洪美芳說，未來1周持續在白牌車違規熱點地區加強稽查取締，也再次向民眾呼籲白牌車沒有投保相關保險，更不會有實聯制登記，足跡難掌控、車輛清潔消毒恐未落實，如有乘車需求，請選擇合法汽車運輸業者提供交通接駁，才能保障自身安全與權益，也提醒駕駛人勿存僥倖心態，否則因小失大、得不償失，更可能成為防疫破口。

屏東縣 東港 監理站

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