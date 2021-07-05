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澎湖守下了！ 9旬婦確診治療1個月出院全縣「清零」
澎湖縣累計5名新冠肺炎確診案例，包括案8433、8764，以及湖西鄉隘門村老婦一家3口的案10497、10498和1049；其中，案10497的老婦人經1個月治療，今已康復出院，澎湖全縣已有30天無新增案例，老婦出院後全縣「清零」。
澎湖縣政府表示，案10497在6月5日因虛弱、咳嗽，至住家附近診所看診，檢測結果血糖異常，經醫師建議轉至三總澎湖分院就醫，因PCR檢測陽性而收治入院。其2位兒子列為接觸者，經PCR檢測陽性，也一併入院，成為澎湖首起家庭群聚感染案例。
老婦人經院方給予抗病毒藥物治療，6月18日由胸部X光片顯示老婦人肺炎已有所改善，PCR檢驗Ct值32.9已達出院標準，然因老婦人高齡90歲，決定暫留院觀察，7月5日痊癒出院，後續再進行7天的自主健康管理。
澎湖縣政府表示，澎湖計有5位確診者，在三總澎湖分院醫療團隊積極治療下均已陸續康復出院。目前澎湖已連續30天無新增案例，呼籲大家持續做好自我防護，全民共同抗疫，守護澎湖淨土。
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