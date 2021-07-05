自來水普及率僅6成 台水成立屏東區管理處深耕

屏東縣自來水普及率目前只有6成，為提升普及率，台灣自來水公司今天成立屏東區管理處，讓未來在推動普及率上能夠更有效率及在地化。

台水公司七區管理處長武經文表示，為推動屏東縣自來水供水普及率提升，台水公司在民國106至109年間總計投入新台幣36億元，辦理淨水場及無自來水延管工程。

武經文表示，經過多年的努力，屏東地區供水普及率由106年初49.39%提升至109年底60.55%，新增供水戶數超過3萬戶，至今年6月底止供水普及率更提升至61.5%。

屏東區管理處轄管5個營運所及1個給水廠，分別為屏東所、高樹所、東港所、潮州所、恆春所及牡丹廠。

七區管理處副處長徐志宏表示，第七區管理處原轄管高雄、屏東和澎湖3縣，由於屏東自來水普及率低，還有持續進步空間。將屏東獨立成一個區管理處，未來在水源開發工程及無自來水延管工程能夠更提升效率及在地化。

台水表示，未來屏東自來水用戶數將持續大幅增加，台灣自來水公司為提供屏東地區自來水用戶更便捷的用水服務，在屏東縣長潘孟安及縣籍立委的極力促成下成立屏東區管理處，盼能提供在地人更熱忱的服務感度。