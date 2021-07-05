燈號由紅轉黃 高雄微幅「回血」血液庫存增加到7天

近期受疫情與豪雨影響，高雄血液庫存僅達20年來新低，僅剩3天用量。高雄捐血中心擔憂醫療用供血受影響，加大宣導力度，讓上周血量突破5000袋，高雄血液存量燈號也從紅轉黃，急缺轉偏低，用量也從3天用量增加到7天。

高雄捐血中心指出，三級警戒期間，民眾外出減少，捐血意願降低，加上先前連日豪雨，上周高雄捐血中心血液庫存僅剩3.2天，為20年來最嚴重血荒。

疫情期間，部隊、校園捐血車暫時無法進入，便減少四分之一血庫來源，此外，公司與公益團體捐血活動也暫停，只能仰賴捐血站、室由民眾自行前往捐血；為鼓勵民眾捐血，捐血中心請市府協助宣導，除陳其邁也在7月1日在防疫記者會宣布上呼籲民眾踴躍捐血，更搭配社群軟體官方帳號同步發布缺血訊息。

近期天氣放晴，周末捐血意願有望提升，高雄捐血中心預估會有3800袋入庫，不過似乎宣導奏效，上周末捐血量突破5000袋，挹注短缺的醫療用血；在台灣血液基金會官網高雄血液存量燈號也從紅轉黃，急缺轉偏低，用量也從3天用量增加到7天。

高雄捐血中心統計，高雄平均日用血量破1100多袋，高雄捐血中心同時要供應高雄以外屏東、台東以及澎湖，供血壓力不小。

捐血中心人員說，疫情期間，為增加醫療量能，提供給確診重症患者病床，讓用血量跟著降低，隨目前疫情趨緩，醫院用血量逐漸增加，但民眾捐血熱度沒跟著提升，長遠來看，仍有缺血危機。