聽新聞
test
0:00 / 0:00
燈號由紅轉黃 高雄微幅「回血」血液庫存增加到7天
近期受疫情與豪雨影響，高雄血液庫存僅達20年來新低，僅剩3天用量。高雄捐血中心擔憂醫療用供血受影響，加大宣導力度，讓上周血量突破5000袋，高雄血液存量燈號也從紅轉黃，急缺轉偏低，用量也從3天用量增加到7天。
高雄捐血中心指出，三級警戒期間，民眾外出減少，捐血意願降低，加上先前連日豪雨，上周高雄捐血中心血液庫存僅剩3.2天，為20年來最嚴重血荒。
疫情期間，部隊、校園捐血車暫時無法進入，便減少四分之一血庫來源，此外，公司與公益團體捐血活動也暫停，只能仰賴捐血站、室由民眾自行前往捐血；為鼓勵民眾捐血，捐血中心請市府協助宣導，除陳其邁也在7月1日在防疫記者會宣布上呼籲民眾踴躍捐血，更搭配社群軟體官方帳號同步發布缺血訊息。
近期天氣放晴，周末捐血意願有望提升，高雄捐血中心預估會有3800袋入庫，不過似乎宣導奏效，上周末捐血量突破5000袋，挹注短缺的醫療用血；在台灣血液基金會官網高雄血液存量燈號也從紅轉黃，急缺轉偏低，用量也從3天用量增加到7天。
高雄捐血中心統計，高雄平均日用血量破1100多袋，高雄捐血中心同時要供應高雄以外屏東、台東以及澎湖，供血壓力不小。
捐血中心人員說，疫情期間，為增加醫療量能，提供給確診重症患者病床，讓用血量跟著降低，隨目前疫情趨緩，醫院用血量逐漸增加，但民眾捐血熱度沒跟著提升，長遠來看，仍有缺血危機。
兼任高雄、台南捐血中心企畫課長楊贛屏表示，感謝市府與各界幫助，血庫進帳三分之一庫存量達7天，但平日醫院用血量相對提升，若要確保供血穩定，仍需達將供應量維持在10天以上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言