高市前線醫護警消加碼托育補助 每月最高8千入帳
高市府體恤第一線醫護警消推出托育補助加碼，只要家中有未滿2歲幼兒送托居家托育，無論是否設籍高雄都可申請，每月最高新台幣8000元補助，今天並將第一批款項撥入帳戶。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，高雄市政府社會局今天上午指出，市府體恤第一線醫護警消防疫人員投入防疫工作，無暇照顧家中未滿2歲幼兒而送托保母或托嬰中心。
社會局表示，為此只要是在高雄共同打拚的醫護警消防疫人員，不論是否設籍高雄市，都可以申請托育補助加碼補助，最高每月8000元，將發放至全國3級防疫警戒結束。
社會局統計，截至6月30日已有297名醫護警消人員透過網路送件申請，第一階段審核已有188人符合資格，並於今天將第一批款項撥入93名符合資格、且6月份全月補助的第一線醫護警消防疫人員帳戶。
至於送托未達整個月或須再確認資格者，第二批款項預計也將於7月中陸續匯入符合資格人員帳戶。
高雄市社會局長謝琍琍提醒，第一線醫護警消防疫人員只要家中有未滿2歲幼兒，不論送托高市或外縣市居家托育人員、托嬰中心，都可至便民一路通網站申請「高雄市加碼補助第一線醫護警消防疫人員托育費用－網址：https://bit.ly/3gqcVIL」。
家長如有送托需求，也可運用FUN心育兒資源網及衛生福利部社會及家庭署托育人員（保母）登記管理資訊網，或致電社會局協助家長媒合送托登記合格的居家保母或托嬰中心。
高雄市送托與政府簽訂合作契約的居家托育人員、私立托嬰中心者，一般家庭（綜所稅稅率未達20%），每月最高補助6000元；送托公共托嬰中心者，一般家庭，每月最高補助3000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言