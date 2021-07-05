高市前線醫護警消加碼托育補助 每月最高8千入帳

高市府體恤第一線醫護警消推出托育補助加碼，只要家中有未滿2歲幼兒送托居家托育，無論是否設籍高雄都可申請，每月最高新台幣8000元補助，今天並將第一批款項撥入帳戶。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，高雄市政府社會局今天上午指出，市府體恤第一線醫護警消防疫人員投入防疫工作，無暇照顧家中未滿2歲幼兒而送托保母或托嬰中心。

社會局表示，為此只要是在高雄共同打拚的醫護警消防疫人員，不論是否設籍高雄市，都可以申請托育補助加碼補助，最高每月8000元，將發放至全國3級防疫警戒結束。

社會局統計，截至6月30日已有297名醫護警消人員透過網路送件申請，第一階段審核已有188人符合資格，並於今天將第一批款項撥入93名符合資格、且6月份全月補助的第一線醫護警消防疫人員帳戶。

至於送托未達整個月或須再確認資格者，第二批款項預計也將於7月中陸續匯入符合資格人員帳戶。

高雄市社會局長謝琍琍提醒，第一線醫護警消防疫人員只要家中有未滿2歲幼兒，不論送托高市或外縣市居家托育人員、托嬰中心，都可至便民一路通網站申請「高雄市加碼補助第一線醫護警消防疫人員托育費用－網址：https://bit.ly/3gqcVIL」。

家長如有送托需求，也可運用FUN心育兒資源網及衛生福利部社會及家庭署托育人員（保母）登記管理資訊網，或致電社會局協助家長媒合送托登記合格的居家保母或托嬰中心。

高雄市送托與政府簽訂合作契約的居家托育人員、私立托嬰中心者，一般家庭（綜所稅稅率未達20%），每月最高補助6000元；送托公共托嬰中心者，一般家庭，每月最高補助3000元。