快訊

柯文哲拍板！北市7醫院免費PCR篩檢 「不限台北市民」

直播／今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防輕軌事故！鼓山路段路口新增連動可變標誌

聯合報 / 記者曹亞沿王慧瑛／高雄即時報導
高雄市交通局近期鎖定鼓山路沿線施工，在路口新增號誌連動可變標誌，當綠燈亮起時，會配合顯示「右轉當心輕軌」，或在直行綠燈亮時顯示「禁止右轉」，提醒用路人轉彎要依綠燈指示，在轉彎時小心慢行，避免與輕軌發生碰撞。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局近期鎖定鼓山路沿線施工，在路口新增號誌連動可變標誌，當綠燈亮起時，會配合顯示「右轉當心輕軌」，或在直行綠燈亮時顯示「禁止右轉」，提醒用路人轉彎要依綠燈指示，在轉彎時小心慢行，避免與輕軌發生碰撞。圖／高雄市交通局提供

高雄輕軌開通5年多來已發生27件碰撞事故，高雄市交通局繼加強凱旋路沿線設施改善後，近期鎖定鼓山路沿線施工，在路口新增號誌連動可變標誌，當綠燈亮起時，會配合顯示「右轉當心輕軌」，或在直行綠燈亮時顯示「禁止右轉」，提醒用路人轉彎要依綠燈指示，在轉彎時小心慢行，避免與輕軌發生碰撞。

用路人注意囉！交通局在輕軌鼓山路段沿線，從五福四路至北斗街路口新增號誌連動可變標誌，當綠燈亮起時，會配合顯示「右轉當心輕軌」，或在直行綠燈亮時顯示「禁止右轉」，提醒用路人轉彎要依綠燈指示，在轉彎時小心慢行，避免與輕軌發生碰撞。

交通局說，經觀察高雄輕軌大南環輕軌碰撞事故原因多是用路人對直行箭頭綠燈認識不足，在直行箭頭綠燈時違規右轉，而與輕軌發生碰撞。

交通局日前已在輕軌凱旋二路段沿線路口增設號誌連動可變標誌，配合直行箭頭綠燈提醒用路人禁止左右轉，號誌連動可變標誌設置於轉彎明顯處，可加強民眾識別，避免車輛與輕軌發生碰撞，今再擴大建置範圍至鼓山路段。

不同於凱旋路緊鄰輕軌軌道，鼓山路段沿線路口距軌道間仍有儲車空間，但距離短，考量鼓山路車輛左右轉有可能遇到輕軌路口紅燈，須立即反應煞停，為避免用路人疏忽未注意到號誌燈號，鼓山路段沿線路口都已完成號誌連動可變標誌建置，綠燈亮起時，號誌連動可變標誌會配合顯示「右轉當心輕軌」，請用路人轉彎務必依燈號指示行駛。

交通局呼籲用路人能確實遵守交通管制措施，結合市府未來將建置的智慧軌道運輸與5G、AIOT、車聯網技術系統，共同提升輕軌沿線路口行車安全。

高雄市交通局近期鎖定鼓山路沿線施工，在路口新增號誌連動可變標誌，當綠燈亮起時，會配合顯示「右轉當心輕軌」，或在直行綠燈亮時顯示「禁止右轉」，提醒用路人轉彎要依綠燈指示，在轉彎時小心慢行，避免與輕軌發生碰撞。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局近期鎖定鼓山路沿線施工，在路口新增號誌連動可變標誌，當綠燈亮起時，會配合顯示「右轉當心輕軌」，或在直行綠燈亮時顯示「禁止右轉」，提醒用路人轉彎要依綠燈指示，在轉彎時小心慢行，避免與輕軌發生碰撞。圖／高雄市交通局提供

高雄輕軌

延伸閱讀

板橋五權公園蓋停車場 可提供350個汽車停車位

大順二路輕軌即日起施工 高市府提醒用路人提早改道

淡水沙崙路隧道通車引疑慮 公路總局：6日前改善缺失

輕軌大順一路段圍籬推進 高市府允降低交通衝擊

相關新聞

防輕軌事故！鼓山路段路口新增連動可變標誌

高雄輕軌開通5年多來已發生27件碰撞事故，高雄市交通局繼加強凱旋路沿線設施改善後，近期鎖定鼓山路沿線施工，在路口新增號誌...

獲大駁二文青創星埕計畫挹注 妙齡女將百年屋變身藝廊

高雄市文化局推「大駁二文青創星埕-鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，25歲的顏睛君在鹽埕區租下興建近百年的老屋改建為藝廊，替...

連四+0 屏東今不排除新增確診案例 潘孟安下午說明

屏東縣枋山群聚案與枋寮老農夫妻案，Delta變異株入侵確診者有15人，屏東縣府連4天加零，今天不排除新增確診個案，屏東縣...

炎炎夏日遊客到來義山區戴口罩戲水 警與鄉公所仍勸離

疫情持續三級警戒，天氣漸趨炎熱，避免民眾前到山區戲水消暑，屏東縣潮州警分局在每周假日規畫警力，會同來義鄉公所執行「遊憩區...

防疫不鬆懈！高市經發局加強市場稽查落實分流

近日台北市環南市場爆發疫情，各地對市場防疫繃緊神經，高雄市政府除擴大匡列相關人員篩檢，經發局也持續針對84處重點市場、夜...

里長堅守防疫前線嗡嗡嗡 電話爆量日夜都忙

防疫期衛政機關負荷重，民政系統包含里長、里幹事工作也加倍，接種疫苗發通知單前置作業需要造冊、印製、逐一發送，高雄岡山區岡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。