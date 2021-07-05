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防輕軌事故！鼓山路段路口新增連動可變標誌
高雄輕軌開通5年多來已發生27件碰撞事故，高雄市交通局繼加強凱旋路沿線設施改善後，近期鎖定鼓山路沿線施工，在路口新增號誌連動可變標誌，當綠燈亮起時，會配合顯示「右轉當心輕軌」，或在直行綠燈亮時顯示「禁止右轉」，提醒用路人轉彎要依綠燈指示，在轉彎時小心慢行，避免與輕軌發生碰撞。
用路人注意囉！交通局在輕軌鼓山路段沿線，從五福四路至北斗街路口新增號誌連動可變標誌，當綠燈亮起時，會配合顯示「右轉當心輕軌」，或在直行綠燈亮時顯示「禁止右轉」，提醒用路人轉彎要依綠燈指示，在轉彎時小心慢行，避免與輕軌發生碰撞。
交通局說，經觀察高雄輕軌大南環輕軌碰撞事故原因多是用路人對直行箭頭綠燈認識不足，在直行箭頭綠燈時違規右轉，而與輕軌發生碰撞。
交通局日前已在輕軌凱旋二路段沿線路口增設號誌連動可變標誌，配合直行箭頭綠燈提醒用路人禁止左右轉，號誌連動可變標誌設置於轉彎明顯處，可加強民眾識別，避免車輛與輕軌發生碰撞，今再擴大建置範圍至鼓山路段。
不同於凱旋路緊鄰輕軌軌道，鼓山路段沿線路口距軌道間仍有儲車空間，但距離短，考量鼓山路車輛左右轉有可能遇到輕軌路口紅燈，須立即反應煞停，為避免用路人疏忽未注意到號誌燈號，鼓山路段沿線路口都已完成號誌連動可變標誌建置，綠燈亮起時，號誌連動可變標誌會配合顯示「右轉當心輕軌」，請用路人轉彎務必依燈號指示行駛。
交通局呼籲用路人能確實遵守交通管制措施，結合市府未來將建置的智慧軌道運輸與5G、AIOT、車聯網技術系統，共同提升輕軌沿線路口行車安全。
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