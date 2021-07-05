高雄鬧血荒 庫存回升至7天量仍不敷使用

新冠肺炎疫情未歇，全國3級警戒加上高雄連日降雨，高雄捐血中心上週一度血液庫存僅剩3.2天，創全國最低。近日高雄天氣放晴，捐血量回升，今天庫存量增至7天，但仍不敷使用。

高雄捐血中心表示，新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全國3級警戒，避免群聚，許多捐血活動暫停，以往會開捐血車前進部隊、校園等地，也因疫情喊卡。

此外，高雄6月底受鋒面和梅雨影響連日下大雨，高雄捐血中心人員無奈地說，民眾已因疫情足不出戶，下大雨更是沒人來捐血。7月2日高雄血液存量僅剩3.2天、約3500袋，創全國最低。

捐血中心進一步解釋，雖然庫存剩3.2天，實際還要扣掉血液檢驗、核對等報告程序2天，真正可動用庫存只剩1.2天，相當緊張。疫情雖讓醫療營運降載約2成，但捐血更下滑3、4成，完全入不敷出。

高雄市長陳其邁上週在防疫會議後直播記者會呼籲民眾踴躍捐血，加上7月起高雄天氣放晴，捐血中心表示，7月3、4日共收到約5000袋捐血，到今天為止，庫存量增至7天。比預期還多。不過今天週一醫療院所上班日，用血量也會上升，醫療院所上班日至少要備有10或11天庫存，現在還差約3、4000袋。

市民林小姐說，平常就有捐血習慣，看到血庫鬧血荒就趕來捐血，希望能幫點忙。捐血中心指出，高、屏、澎、東地區共有11處捐血站，其中高雄有8處，鼓勵民眾踴躍捐血。