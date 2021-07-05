獲大駁二文青創星埕計畫挹注 妙齡女將百年屋變身藝廊

高雄市文化局推「大駁二文青創星埕-鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，25歲的顏睛君在鹽埕區租下興建近百年的老屋改建為藝廊，替母親一圓定居老鹽埕的夢想，令評審留下深刻印象。文化局盼這項計畫能逐步導入文青創業者，發揮創意巧思讓老屋變身雋永的藝術空間，替高雄鹽埕、哈瑪星等老城區注入活水。

高市文化局今公布「大駁二文青創星埕計畫」首批入選名單，涵蓋影像創作、藝廊、室內設計等新進駐業者， 巧合的是，入選5人中有4人選擇進駐屋齡超過一甲子歲月的老屋！

文化局長王文翠說，這項「青年駐業補助計畫」由副市長史哲策劃推動，以駁二為核心，擴至周邊的鹽埕埔與哈瑪星，首波提供246萬元創業補助及91萬800元的租金補助，讓具潛力的設計及文創產業人才能在創業之初，為品牌扎下穩固根基，盼這些文創產業新學歷史街區，能形成更具規模的文創產業聚落。

顏晴君是這波入選早中年輕的一位，她租下1929年興建的老屋改建為藝廊，希望利用在國外銷售畫作的經驗，幫助更多在地年輕藝術家。另選擇進駐鹽埕的主因則是母親一直嚮往定居在老高鹽埕，這次她如願進駐，也算幫媽媽圓夢。

王賢吉則運用室內空間規畫的專業，改造隱身小巷的55年破落老屋，做為未來公司接案據點，洪偉晟進駐老鹽埕後，將推動影視產業的交流機會及課程。而熱愛武術的黃鴻璽，曾在海外經營武術特色民宿，成功吸引歐美旅客的目光，這次回台，除推廣武術，還將改造傳統武術服飾，結合募資平台將服飾推廣國際。陳昭霖提出藝術家櫥窗的概念，將結合自由藝術家共同創作及開發商品。