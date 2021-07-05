快訊

柯文哲拍板！北市7醫院免費PCR篩檢 「不限台北市民」

直播／今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獲大駁二文青創星埕計畫挹注 妙齡女將百年屋變身藝廊

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
駁二文青創星埕首波入選出爐，25歲顏晴君租下近百年老屋，變身為現代藝廊。圖／高雄市文化局提供
駁二文青創星埕首波入選出爐，25歲顏晴君租下近百年老屋，變身為現代藝廊。圖／高雄市文化局提供

高雄市文化局推「大駁二文青創星埕-鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，25歲的顏睛君在鹽埕區租下興建近百年的老屋改建為藝廊，替母親一圓定居老鹽埕的夢想，令評審留下深刻印象。文化局盼這項計畫能逐步導入文青創業者，發揮創意巧思讓老屋變身雋永的藝術空間，替高雄鹽埕、哈瑪星等老城區注入活水。

高市文化局今公布「大駁二文青創星埕計畫」首批入選名單，涵蓋影像創作、藝廊、室內設計等新進駐業者， 巧合的是，入選5人中有4人選擇進駐屋齡超過一甲子歲月的老屋！

文化局長王文翠說，這項「青年駐業補助計畫」由副市長史哲策劃推動，以駁二為核心，擴至周邊的鹽埕埔與哈瑪星，首波提供246萬元創業補助及91萬800元的租金補助，讓具潛力的設計及文創產業人才能在創業之初，為品牌扎下穩固根基，盼這些文創產業新學歷史街區，能形成更具規模的文創產業聚落。

顏晴君是這波入選早中年輕的一位，她租下1929年興建的老屋改建為藝廊，希望利用在國外銷售畫作的經驗，幫助更多在地年輕藝術家。另選擇進駐鹽埕的主因則是母親一直嚮往定居在老高鹽埕，這次她如願進駐，也算幫媽媽圓夢。

王賢吉則運用室內空間規畫的專業，改造隱身小巷的55年破落老屋，做為未來公司接案據點，洪偉晟進駐老鹽埕後，將推動影視產業的交流機會及課程。而熱愛武術的黃鴻璽，曾在海外經營武術特色民宿，成功吸引歐美旅客的目光，這次回台，除推廣武術，還將改造傳統武術服飾，結合募資平台將服飾推廣國際。陳昭霖提出藝術家櫥窗的概念，將結合自由藝術家共同創作及開發商品。

高市文化局也與青年局合作透過「高雄市青年創意發展基金」，共同推動的文青創星埕補助計畫，文青們即日起至2021年11月30日可躍躍申請，相關資訊可上網

駁二文青創星埕首波入選出爐，顏晴君租下白色外觀近百年老屋，改建為藝廊。.圖／高雄市文化局提供
駁二文青創星埕首波入選出爐，顏晴君租下白色外觀近百年老屋，改建為藝廊。.圖／高雄市文化局提供

文創產業 老屋 文化局

延伸閱讀

基隆防疫有書香 文化局撿書裝箱郵局運送展現高效率

竹縣文化局推線上夏令營 英文唱遊、繪畫、科學9種課程

高雄鹽埕老舊房屋地板倒塌 八旬母遭壓失去生命跡象

文青必備！UNIQLO攜手攝影大師森山大道打造限定系列

相關新聞

防輕軌事故！鼓山路段路口新增連動可變標誌

高雄輕軌開通5年多來已發生27件碰撞事故，高雄市交通局繼加強凱旋路沿線設施改善後，近期鎖定鼓山路沿線施工，在路口新增號誌...

獲大駁二文青創星埕計畫挹注 妙齡女將百年屋變身藝廊

高雄市文化局推「大駁二文青創星埕-鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，25歲的顏睛君在鹽埕區租下興建近百年的老屋改建為藝廊，替...

連四+0 屏東今不排除新增確診案例 潘孟安下午說明

屏東縣枋山群聚案與枋寮老農夫妻案，Delta變異株入侵確診者有15人，屏東縣府連4天加零，今天不排除新增確診個案，屏東縣...

炎炎夏日遊客到來義山區戴口罩戲水 警與鄉公所仍勸離

疫情持續三級警戒，天氣漸趨炎熱，避免民眾前到山區戲水消暑，屏東縣潮州警分局在每周假日規畫警力，會同來義鄉公所執行「遊憩區...

防疫不鬆懈！高市經發局加強市場稽查落實分流

近日台北市環南市場爆發疫情，各地對市場防疫繃緊神經，高雄市政府除擴大匡列相關人員篩檢，經發局也持續針對84處重點市場、夜...

里長堅守防疫前線嗡嗡嗡 電話爆量日夜都忙

防疫期衛政機關負荷重，民政系統包含里長、里幹事工作也加倍，接種疫苗發通知單前置作業需要造冊、印製、逐一發送，高雄岡山區岡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。