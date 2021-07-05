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連四+0 屏東今不排除新增確診案例 潘孟安下午說明

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣今不排除新增確診個案，縣長潘孟安下午三點記者會說明，圖為日前潘孟安到速打站了解疫苗施打情況。圖／屏東縣府提供
屏東縣今不排除新增確診個案，縣長潘孟安下午三點記者會說明，圖為日前潘孟安到速打站了解疫苗施打情況。圖／屏東縣府提供

屏東縣枋山群聚案與枋寮老農夫妻案，Delta變異株入侵確診者有15人，屏東縣府連4天加零，今天不排除新增確診個案，屏東縣長潘孟安下午3點直播記者會說明。

屏東縣枋山鄉群聚案，因與枋寮老農夫妻有足跡重疊，縣府擴大匡列枋山案與枋寮案，枋寮醫院匡列500多人到集中檢疫所居家隔離，枋寮醫院相關匡列對象，規定在PCR一採後5到7天內要二採PCR；枋寮鄉從3日起展開3天大清消，今天是全鄉消毒最後一天。

屏東縣第二批莫德納疫苗7月6日開打，縣府提醒，33鄉鎮因人口數不同，各鄉鎮施打天數略有不同，請民眾務必依照通知單時段前往。另外因熱帶性低氣壓接近，恆春半島鄉鎮施打站，縣府團隊會密切關注動向，評估是否需要延期。

屏東縣 莫德納疫苗

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