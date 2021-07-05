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熱帶低氣壓可能形成颱風 恆春出現美麗飛碟雲

中央社 / 屏東縣5日電

熱帶低氣壓逐漸通過巴士海峽，將帶來雨勢及可能形成颱風。昨天恆春民眾拍到美麗飛碟雲，網路議論為「颱風、暴雨」前兆。恆春氣象站今天表示，飛碟雲形成與風及水氣有關。

昨天傍晚不少恆春民眾拍到晚霞顏色的美麗飛碟雲景象，律師張怡還將照片分享在臉書（Facebook），並詢問「是要帶來什麼消息，誰解讀一下雲的天意」。

有民眾留言「小時候聽老人家說颱風要來的天氣預報」，也有民眾留言「颱風、暴雨前兆」，最多民眾的留言是「颱風將至」。

恆春氣象站指出，熱帶低氣壓在菲律賓附近海面形成，昨天吹東風，風速不弱，又夾帶不少水氣，東風吹到恆春時，越過山產生波動而形成莢狀高積雲，也就是俗稱的飛碟雲。飛碟雲並不難見到，形成的3個基本條件是要有不弱的風速、水氣要夠及要越過山。

恆春氣象站表示，若說飛碟雲可能是颱風或大雨的前兆，是有跡可循。熱帶低氣壓今晚到明天可能為恆春半島帶來大雨的機會。

中央氣象局指出，熱帶性低氣壓逐漸通過巴士海峽，有機會成為今年第6號颱風「烟花」，今天台灣東南部及恆春半島有局部大雨，基隆北海岸、東半部、恆春半島及西南部沿海有長浪並有較強陣風。

恆春 颱風 巴士

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