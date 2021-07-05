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炎炎夏日遊客到來義山區戴口罩戲水 警與鄉公所仍勸離
疫情持續三級警戒，天氣漸趨炎熱，避免民眾前到山區戲水消暑，屏東縣潮州警分局在每周假日規畫警力，會同來義鄉公所執行「遊憩區防疫聯合稽查勤務」，駕駛宣傳車穿梭鄉內旅遊景點廣播宣導及稽查違反防疫規定民眾，3、4日分別發現有零星遊客在神鷹瀑布與龍穴瀑布，拍照或釣魚，雖然有戴口罩，由於該地屬於山地管制區，警方隨即勸離。
潮州警分局指出，三級警戒後，警方每周會同鄉公所到山上查訪，前幾周大家都很自律，3、4日分別在神鷹瀑布、與龍穴瀑布發現有零星遊客在拍照或釣魚，雖然有戴口罩，但由於該處是山地管制區，警方將遊客勸離，以免吸引越來越多旅遊人潮，造成群聚。
潮州警分局長黃國源呼籲，三級警戒尚未解封前，請民眾配合中央防疫措施，外出時全程帶口罩，停止室內5人以上，室外10人以上之聚會；此外，汛期及颱風季節將至，盡量減少前往山區活動，以免發生危險。
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