金門莫德納疫苗接種達預期 罕見重大傷病6日開打

金門縣政府說，2日到4日為65歲以上長者施打莫德納疫苗，共5179人接種，符合縣府預期；中央配撥第2階段莫德納疫苗2660劑提早於今天到位，明天起為重大傷病及罕見疾病施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍未緩解。縣府表示，自2日開打莫德納疫苗，包含65歲以上（具原住民身分者為55歲至64歲長者）、孕婦、義消及取得API專案檢核者，3天在4大場館以及金門醫院、烈嶼鄉衛生所，共有5179人接種，顯示民眾相當踴躍，符合縣府預期。

縣府感謝民眾按分配時段和地點，分區、分時來打疫苗，讓整個施打作業流暢順利。縣長楊鎮浯表示，因民眾接種踴躍，在縣府積極爭取下，中央流行疫情指揮中心提前配撥第2階段疫苗2660劑，比原先預定抵達的8日提早3天到金門。

縣府說明，這次莫德納（Moderna）疫苗，依中央規定僅開放1至8類施打，經多次向中央表示民眾常有就醫需求甚或轉診赴台灣治療需求，已經爭取到優先開放給第9類第二項「重大傷病及罕見疾病」施打，並已協調金門醫院從6日開設接種專診，讓民眾盡早獲得保護力。

此外，縣府指出，AZ疫苗的庫存量較莫德納充足，已先行開放第10類50至64歲成人先行接種AZ疫苗；針對第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」、「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員」專案，需經各中央主管機關認定並造冊者，縣府也已超前部署，採專案方式提供AZ疫苗先行接種，請符合接種資格，儘快向9家合約院所預約、踴躍接種。

衛生局表示，2日到4日3天來除金湖大型接種站有一名長者在接種後出現冒冷汗及暈眩症狀，由119送金門醫院診察，經急診室醫師判斷為暈針，休息後返家外，並無其他不良反應案例。提醒民眾在接種後，請在現場休息觀察15分鐘，返家後請多喝水並注意自身健康狀況。

縣府同時表示，會視疫苗數量滾動式檢討開放接種對象，請民眾放心。