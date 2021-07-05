快訊

今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

金門莫德納疫苗接種達預期 罕見重大傷病6日開打

中央社 / 金門縣5日電

金門縣政府說，2日到4日為65歲以上長者施打莫德納疫苗，共5179人接種，符合縣府預期；中央配撥第2階段莫德納疫苗2660劑提早於今天到位，明天起為重大傷病及罕見疾病施打。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍未緩解。縣府表示，自2日開打莫德納疫苗，包含65歲以上（具原住民身分者為55歲至64歲長者）、孕婦、義消及取得API專案檢核者，3天在4大場館以及金門醫院、烈嶼鄉衛生所，共有5179人接種，顯示民眾相當踴躍，符合縣府預期。

縣府感謝民眾按分配時段和地點，分區、分時來打疫苗，讓整個施打作業流暢順利。縣長楊鎮浯表示，因民眾接種踴躍，在縣府積極爭取下，中央流行疫情指揮中心提前配撥第2階段疫苗2660劑，比原先預定抵達的8日提早3天到金門。

縣府說明，這次莫德納（Moderna）疫苗，依中央規定僅開放1至8類施打，經多次向中央表示民眾常有就醫需求甚或轉診赴台灣治療需求，已經爭取到優先開放給第9類第二項「重大傷病及罕見疾病」施打，並已協調金門醫院從6日開設接種專診，讓民眾盡早獲得保護力。

此外，縣府指出，AZ疫苗的庫存量較莫德納充足，已先行開放第10類50至64歲成人先行接種AZ疫苗；針對第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」、「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員」專案，需經各中央主管機關認定並造冊者，縣府也已超前部署，採專案方式提供AZ疫苗先行接種，請符合接種資格，儘快向9家合約院所預約、踴躍接種。

衛生局表示，2日到4日3天來除金湖大型接種站有一名長者在接種後出現冒冷汗及暈眩症狀，由119送金門醫院診察，經急診室醫師判斷為暈針，休息後返家外，並無其他不良反應案例。提醒民眾在接種後，請在現場休息觀察15分鐘，返家後請多喝水並注意自身健康狀況。

縣府同時表示，會視疫苗數量滾動式檢討開放接種對象，請民眾放心。

AZ疫苗 金門 莫德納疫苗

延伸閱讀

土耳其開始打第3劑 50歲以上和醫療工作者可預約

鼓勵接種 疫苗險80歲也能保

各地人龍搶打莫德納 唐鳳疫苗預約系統今發布

柯文哲批：疫苗施打第七類 是在製造特權疫苗

相關新聞

炎炎夏日遊客到來義山區戴口罩戲水 警與鄉公所仍勸離

疫情持續三級警戒，天氣漸趨炎熱，避免民眾前到山區戲水消暑，屏東縣潮州警分局在每周假日規畫警力，會同來義鄉公所執行「遊憩區...

里長堅守防疫前線嗡嗡嗡 電話爆量日夜都忙

防疫期衛政機關負荷重，民政系統包含里長、里幹事工作也加倍，接種疫苗發通知單前置作業需要造冊、印製、逐一發送，高雄岡山區岡...

屏東莫德納疫苗使用率99％ 枋寮醫院持續關閉急門診

屏東縣2日第二波大規模疫苗施打作業，除屏東體育館延長到4日，其餘中、小型施打站依原規畫施打2天，3天來共接種1萬8631...

防疫不鬆懈！高市經發局加強市場稽查落實分流

近日台北市環南市場爆發疫情，各地對市場防疫繃緊神經，高雄市政府除擴大匡列相關人員篩檢，經發局也持續針對84處重點市場、夜...

「對不起，孩子」防疫人員：不能陪你們

「天微亮之前，準備出發到執勤地點，這時你們正在甜美夢鄉，望著你們稚嫩臉龐，心中有著滿滿不捨與感動，不捨的是不能陪你們，感...

旗山肉品市場爆打黑針 市府澄清

高雄已對批發市場人員全面接種，卻傳出鳳山肉品市場旗山分場造冊浮濫，連市場外圍賣蔥油餅、早餐店人員都以臨時工身分施打疫苗。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。