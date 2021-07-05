熱帶低壓可能形成颱風 高雄15座滯洪池排空

中央氣象局發布熱帶性低氣壓特報，東南部及恆春半島等地有局部大雨機率；防範雨勢，高雄市15座滯洪池已全數排空，43座抽水站待命。今天上午天氣炎熱，高雄亮高溫黃色燈號。

中央氣象局指出，熱帶性低氣壓1002百帕，有機會成為今年第6號颱風烟花，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海有長浪發生機率並有較強陣風，東南部地區及恆春半島有局部大雨發生機率。

高雄氣象站表示，今天受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，高雄市為多雲午後短暫雷陣雨天氣，出門須攜帶雨具，並做好防曬，小心中暑。

市府水利局表示，目前高雄市15座滯洪池已排空，43座抽水站也整備待命，防範熱帶性低氣壓或颱風外圍環流可能帶來的雨勢。

不過，上午全台氣溫炎熱，氣象局各縣市高溫測站中，台北、台東均測得攝氏34度高溫，高雄內門測站也有32.7度，氣象局發布高雄高溫資訊為黃色燈號。

高雄氣象站表示，高溫避免非必要戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。