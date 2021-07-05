防疫不鬆懈！高市經發局加強市場稽查落實分流

近日台北市環南市場爆發疫情，各地對市場防疫繃緊神經，高雄市政府除擴大匡列相關人員篩檢，經發局也持續針對84處重點市場、夜市與攤集場進行稽查，要求落實分流、出入口管制與實聯制等各項防疫措施。

經發局長廖泰翔說，5月間三級警戒以來已協同民政局、警察局及義警民防大隊，動員逾千人針對市場、夜市與攤集場稽查1684場次。他呼籲，目前疫情仍未趨緩，市民千萬別鬆懈，除依序施打疫苗、減少外出並避免群聚外，也要牢記採購「少、多、快」口訣，出門前先列好清單，一次買足一周份量、快速離開，盡量減低群聚及傳播風險。

傳統市場就像是城市的大灶咖，人流繁忙，廖泰翔說，市府重視傳統市場防疫，經發局同仁在假日尖峰時段加強稽查與勸導，同時更依人流狀況支援市場加開出入口及查驗身分等。他提醒，民眾至市場採買別忘了攜帶身分證明文件、手機方便查驗身分與實聯制認證，身分證尾數單號民眾於每周三、五、日，雙號民眾則利用二、四、六進行採購，如為市場內住戶者非入內採購者不需分流，要主動告知管制人員放行。

廖泰翔指出，行政院的「紓困4.0」針對無一定雇主的勞工或自營工作者（包括攤商），提供每月1萬至3萬元現金紓困補助。經統計，目前市場、攤集場申請紓困比率超過5成，經發局也持續與管委會及自治會合作，協助攤商紓困。

武廟公有市場會長凃淑蘭表示，武廟市場均落實實聯制、人流管制及分流等規範，攤商及多數採購民眾也都配合執行，但仍有部分長輩不熟悉政策或未攜帶證件，自治會將全力宣導分流及防疫措施，團結守護市場安全。