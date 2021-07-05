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里長堅守防疫前線嗡嗡嗡 電話爆量日夜都忙
防疫期衛政機關負荷重，民政系統包含里長、里幹事工作也加倍，接種疫苗發通知單前置作業需要造冊、印製、逐一發送，高雄岡山區岡山里長劉天賦說，不少長者不習慣用手機或通訊軟體，必須到府通知，里民常問「疫苗是哪家廠牌？何時補打？」電話量多5倍。前金區三川里長莊晉勳說，有長輩打疫苗當天兒女臨時無法陪同接送，里長要立即應變處理，他說「能被里民需要的感覺，是幸福的！」
民政局長閻青智說，高雄幅員遼闊，全市38個行政區有891個里，里長扮演市府與里民間橋梁，深入地方又接地氣，成為社區防疫強而有力的堅強後盾。
「防疫期長輩不常出門，里長電話爆量了！」莊晉勳說，過去可面對面溝通說清楚，防疫期間長輩不常出門，大多透過電話詢問，電話解釋時間更多了。他說，和里民互動不會有壓力，壓力來自訊息不確定性，一旦夠明確，就能馬上傳達，執行更有效率。
莊晉勳說，發送接種通知書時會告知市府有免費接送服務，有長輩打疫苗那天，兒女臨時無法陪同或接送，若開口要他協助，一定使命必達，「哪裡有需要，里長就在哪裡」。莊喜歡攝影，陪里民到接種站時，也捕捉許多動人畫面。
多數里長已完成疫苗接種，有里長建議，參與防疫事務的里內志工也應列入優先接種對象，鄰長是否該列優先對象也被討論。市府表示，高雄1萬7千多名鄰長中，75歲以上有3557人，64歲至74歲有6542人，不少鄰長因年紀排序已打到疫苗，目前疫苗量有限，無法為全數鄰長接種，按年齡依序施打是較公平作法。
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