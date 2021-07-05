不在籍長輩接種恢復服務 陳其邁：兼顧便民與防疫

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導
高雄市衛生局統計，7月2日全日接種人數3萬4298人，總接種率101.1%，7月3日全日接種數2萬4928，總接種率91.21%，7月4日中午接種4954人，接種率97.9%。圖／高雄市政府提供
高雄市衛生局統計，7月2日全日接種人數3萬4298人，總接種率101.1%，7月3日全日接種數2萬4928，總接種率91.21%，7月4日中午接種4954人，接種率97.9%。圖／高雄市政府提供

長輩接種莫德納疫苗情況踴躍，高雄市7月2日晚間宣布3日起暫緩不在籍者接種，以在籍的高雄市民優先，一度引發抱怨。高雄市長陳其邁市長4日宣布新進度，提醒72歲以上長輩，包含不在籍、尚未接種者，可在7月6日前往巨蛋體育館、高雄展覽館、鳳山體育館、岡山農工、美濃國中體育館、高科大楠梓校區體育館等6大接種站補接種疫苗。

陳其邁說，5日晚上中央會再撥補一批莫德納給地方，因此不在籍長輩接種疫苗可在6日恢復，對不在籍長輩資格認定，會和屏東、台南等縣市達成一定默契與配套，兼顧便民與防疫。

莫德納疫苗打氣熱，高雄市衛生局統計，7月2日全日接種人數3萬4298人，總接種率101.1%，7月3日全日接種數2萬4928，總接種率91.21%，7月4日中午接種4954人，接種率97.9%。

高雄市長陳其邁市長4日宣布，72歲以上長輩，包含不在籍、尚未接種者，可在7月6日前往巨蛋體育館、高雄展覽館、鳳山體育館、岡山農工、美濃國中體育館、高科大楠梓校區體育館等6大接種站補接種疫苗。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁市長4日宣布，72歲以上長輩，包含不在籍、尚未接種者，可在7月6日前往巨蛋體育館、高雄展覽館、鳳山體育館、岡山農工、美濃國中體育館、高科大楠梓校區體育館等6大接種站補接種疫苗。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁說，5日晚上中央會再撥補一批莫德納給地方，因此不在籍長輩接種疫苗可在6日恢復，對不在籍長輩資格認定，會和屏東、台南等縣市達成一定默契與配套，兼顧便民與防疫。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁說，5日晚上中央會再撥補一批莫德納給地方，因此不在籍長輩接種疫苗可在6日恢復，對不在籍長輩資格認定，會和屏東、台南等縣市達成一定默契與配套，兼顧便民與防疫。圖／高雄市政府提供

莫德納疫苗 體育 高雄市

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