不在籍長輩接種恢復服務 陳其邁：兼顧便民與防疫

長輩接種莫德納疫苗情況踴躍，高雄市7月2日晚間宣布3日起暫緩不在籍者接種，以在籍的高雄市民優先，一度引發抱怨。高雄市長陳其邁市長4日宣布新進度，提醒72歲以上長輩，包含不在籍、尚未接種者，可在7月6日前往巨蛋體育館、高雄展覽館、鳳山體育館、岡山農工、美濃國中體育館、高科大楠梓校區體育館等6大接種站補接種疫苗。

陳其邁說，5日晚上中央會再撥補一批莫德納給地方，因此不在籍長輩接種疫苗可在6日恢復，對不在籍長輩資格認定，會和屏東、台南等縣市達成一定默契與配套，兼顧便民與防疫。