快訊

「滴滴出行」剛赴美上市 遭大陸網信辦要求下架

台中大雅中清路瓦斯外洩 洩漏量1萬PPM封路警戒

大順二路輕軌即日起施工 高市府提醒用路人提早改道

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄輕軌二階工程7月3、4日在大順二路大昌消防分隊-建興路進場架設圍籬，進行老舊箱涵改建工程，市府提醒用路人配合工程改道。圖／高雄市交通局提供
高雄輕軌二階工程7月3、4日在大順二路大昌消防分隊-建興路進場架設圍籬，進行老舊箱涵改建工程，市府提醒用路人配合工程改道。圖／高雄市交通局提供

高雄輕軌二階工程7月3、4日在大順二路大昌消防分隊-建興路進場架設圍籬，進行老舊箱涵改建工程，副市長林欽榮今天到場視察，聽取圍籬施工進度與周邊交通疏導及車流狀況簡報，因圍籬已架設完成、車道寬度縮減，林欽榮指示市府團隊持續滾動檢討交通維持措施，將施工對交通衝擊降到最低。

為提升大順二路幹道車流通行順暢，市府在建德、保興2處路口實施禁止左轉措施，並規劃適當替代動線、設置導引標誌，指引用路人改道通行，周邊大順路、建工路、大豐路、大昌路等路段號誌時間已設定完成提高通行順暢，並實施工區禁行15噸以上大貨車等配套措施，以提升行車安全。

交通局表示，大順二路段昨天監控數據顯示，車流量較施工前假日減少7%、較疫情前假日減少約30%。施工期間道路容量雖減少，平均旅行速率與施工前則大致相同。

交通局提醒，預期明天上班日車流在上下午尖峰時段將增加，除區內實行的管制措施外，也籲請用路人，非必要行走工區路段的車輛，可多利用南北向道路如大昌一路、高速公路二側平面道路、民族路，東西向幹道如建工路、九如路等替代道路通行，提早改道，以避開施工路段。

林欽榮 高雄輕軌

延伸閱讀

高雄輕軌大順二路段圍籬推進 週末車流量順暢

留住高雄旗津美麗海岸線 天聖宮堤岸工程8月完工

黑水變黃金水 高雄加速再生水布局

為防周末採買人潮 高雄蚵仔寮場內管控不超過120人

相關新聞

屏東小姐弟壓歲錢遭白蟻蛀 他巧手4小時拼回

屏東縣東港鎮一對就讀國小的姐弟，壓歲錢平日放在櫃子裡卻遭白蟻蛀蝕，議員方文正獲悉後，展開一場不可能任務，曾是鐘表師傅的他...

大順二路輕軌即日起施工 市府提醒用路人提早改道

高雄輕軌二階工程7月3、4日在大順二路大昌消防分隊-建興路進場架設圍籬，進行老舊箱涵改建工程，副市長林欽榮今天到場視察，...

高市接種團隊全市跑透透不畏苦 搶時間扎針「抗疫」

近日一張醫護人員在坐在接種站地上吃飯的照片，反映辛苦的一面惹人疼惜也引發不少熱議，高雄市疫苗接種團隊表示，每個接種站環境...

防疫生力軍 里長全程都在長輩好放心

高雄市開放長者接種疫苗，本周是75歲以上長者莫德納補打，及72歲以上長者打疫苗，各區以里分配接種時間，里長工作繁重，除了...

高雄林園長者打疫苗配合度高 施打站5點準時收攤

高雄市林園區75歲以上長者至72歲以上長者分三天施打，第一天只在幸福公園桌球館施打，因長者施打踴躍，後又增開兩處施打站舒...

防疫總動員 高雄里鄰長日夜都好忙

高雄近期開放長輩接種疫苗，不只衛政系統負荷重，民政工作也加倍；接種疫苗發通知單前置作業多，不少里長電話量多5倍，也須時時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。