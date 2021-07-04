大順二路輕軌即日起施工 高市府提醒用路人提早改道

高雄輕軌二階工程7月3、4日在大順二路大昌消防分隊-建興路進場架設圍籬，進行老舊箱涵改建工程，副市長林欽榮今天到場視察，聽取圍籬施工進度與周邊交通疏導及車流狀況簡報，因圍籬已架設完成、車道寬度縮減，林欽榮指示市府團隊持續滾動檢討交通維持措施，將施工對交通衝擊降到最低。

為提升大順二路幹道車流通行順暢，市府在建德、保興2處路口實施禁止左轉措施，並規劃適當替代動線、設置導引標誌，指引用路人改道通行，周邊大順路、建工路、大豐路、大昌路等路段號誌時間已設定完成提高通行順暢，並實施工區禁行15噸以上大貨車等配套措施，以提升行車安全。

交通局表示，大順二路段昨天監控數據顯示，車流量較施工前假日減少7%、較疫情前假日減少約30%。施工期間道路容量雖減少，平均旅行速率與施工前則大致相同。

交通局提醒，預期明天上班日車流在上下午尖峰時段將增加，除區內實行的管制措施外，也籲請用路人，非必要行走工區路段的車輛，可多利用南北向道路如大昌一路、高速公路二側平面道路、民族路，東西向幹道如建工路、九如路等替代道路通行，提早改道，以避開施工路段。