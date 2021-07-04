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高市接種團隊全市跑透透不畏苦 搶時間扎針「抗疫」
近日一張醫護人員在坐在接種站地上吃飯的照片，反映辛苦的一面惹人疼惜也引發不少熱議，高雄市疫苗接種團隊表示，每個接種站環境設備不一，也許悶熱，也許地點狹小，雖然醫護團隊各個汗流浹背，但有大家的支持，不畏辛苦。
疫苗開打以來，高雄市醫護人員在各地醫療院、社區、國小跑透透，替民眾接種疫苗，為抗疫而奮戰，每打一針都在與病毒的變異爭時間。
他們穿著防護衣，戴上面罩與口罩，若分配在通風的室內還稍感舒適，分配在戶外接種站，汗流浹背即成為日常，最近一張醫護人員集體坐在地上，把椅子當桌子吃便當的場景，記錄下抗疫的珍貴身影，但也讓許多人叫屈。
擔任高雄市接種團隊發言人的高雄榮總副院長許書雄說，他們每天前往的接種站，都是由市政府依照各區民眾的需求所安排，每個接種站環境條件不一，市府團隊每天會進行滾動修正，像太悶熱即會趕緊放置冷水機幫醫護人員降溫；每天供應的餐點，菜色也很豐富，有時餐點多到放不下，醫護們只能利用空置的椅子趕快坐下來吃，因為他們不想讓民眾等太久。
針對網民指稱醫護人員被衛生局人員喝斥沒有保持社交距離用餐要開罰，許書雄並沒聽說，他表示，有民眾因為看到他們坐在地上吃飯感到心疼，這份體恤讓他們很感動，「有大家的支持，我們一點都不覺得辛苦」。
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