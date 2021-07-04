高市接種團隊全市跑透透不畏苦 搶時間扎針「抗疫」

近日一張醫護人員在坐在接種站地上吃飯的照片，反映辛苦的一面惹人疼惜也引發不少熱議，高雄市疫苗接種團隊表示，每個接種站環境設備不一，也許悶熱，也許地點狹小，雖然醫護團隊各個汗流浹背，但有大家的支持，不畏辛苦。

疫苗開打以來，高雄市醫護人員在各地醫療院、社區、國小跑透透，替民眾接種疫苗，為抗疫而奮戰，每打一針都在與病毒的變異爭時間。

他們穿著防護衣，戴上面罩與口罩，若分配在通風的室內還稍感舒適，分配在戶外接種站，汗流浹背即成為日常，最近一張醫護人員集體坐在地上，把椅子當桌子吃便當的場景，記錄下抗疫的珍貴身影，但也讓許多人叫屈。

擔任高雄市接種團隊發言人的高雄榮總副院長許書雄說，他們每天前往的接種站，都是由市政府依照各區民眾的需求所安排，每個接種站環境條件不一，市府團隊每天會進行滾動修正，像太悶熱即會趕緊放置冷水機幫醫護人員降溫；每天供應的餐點，菜色也很豐富，有時餐點多到放不下，醫護們只能利用空置的椅子趕快坐下來吃，因為他們不想讓民眾等太久。