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屏東小姐弟壓歲錢遭白蟻蛀 他巧手4小時拼回

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣東港鎮一對小姐弟的壓歲錢遭白蟻蛀蝕，議員方文正獲悉後，花4小時將遭蛀蝕的百元鈔拼湊後，拿到銀行兌換，小姐弟破涕為笑，「謝謝議員阿伯！」。圖／方文正提供
屏東縣東港鎮一對小姐弟的壓歲錢遭白蟻蛀蝕，議員方文正獲悉後，花4小時將遭蛀蝕的百元鈔拼湊後，拿到銀行兌換，小姐弟破涕為笑，「謝謝議員阿伯！」。圖／方文正提供

屏東縣東港鎮一對就讀國小的姐弟，壓歲錢平日放在櫃子裡卻遭白蟻蛀蝕，議員方文正獲悉後，展開一場不可能任務，曾是鐘表師傅的他，搬出工具，花4小時，將54張百元鈔拼湊，拿到台灣銀行東港分行兌換，最後僅損失200元，換得5200元現金，姐弟倆破涕為笑「謝謝議員阿伯」。

屏東縣議員59歲方文正早年是專業修鐘表師傅，他說，第一次接到救紙鈔的任務，6月30日他受興和里長顏東興請託，就讀國小小姐弟的壓歲錢被白蟻蛀蝕，不知該如何是好。小姐弟將蛀蝕的百元鈔裝進塑膠袋，他接下任務後，先跑了一趟台灣銀行，才知道要將每張紙鈔完整、平貼整齊，經過主管單位鑑定後才可以換鈔。

方文正說，為了不讓小姐弟失望，他接下不可能任務，年輕時他曾是專業鐘錶師傅，拿出工具，夾子、放大鏡，花4個小時，一張張將百元鈔拼湊出來。

「白蟻蛀蝕百元鈔呈現不規則狀」方文正說，紙鈔有折起來，白蟻蛀蝕位置大多在中間，他拿著夾子逐一比對將每張百元鈔拼出來，「要將碎片與侵蝕圖案的形狀拼湊」，將每個圖案攤開，仔細比對，拼好後，再將破碎紙鈔貼在白紙上，一張一張拿到銀行換。

方文正說，年輕時有修理鐘表的底子，「手不能抖，穩定度要好，鐘表拆開後要還原，就跟拼圖一樣」，也因為這次另類的選民服務，讓他才知道，紙幣破損，若紙幣面額損失沒有超過三分之二才可以換同額，若面額損失剩下三分之一，只能兌換一半面額。

他與里長顏東興一起將紙鈔換好後，將換得現金5200元交給小姐弟的媽媽，小姐弟事後特別打電話給方文正「感謝議員阿伯！」。

屏東縣東港鎮一對小姐弟的壓歲錢遭白蟻蛀蝕，議員方文正獲悉後，花4小時將遭蛀蝕的百元鈔拼湊後，拿到銀行兌換，小姐弟破涕為笑，「謝謝議員阿伯！」。圖／方文正提供
屏東縣東港鎮一對小姐弟的壓歲錢遭白蟻蛀蝕，議員方文正獲悉後，花4小時將遭蛀蝕的百元鈔拼湊後，拿到銀行兌換，小姐弟破涕為笑，「謝謝議員阿伯！」。圖／方文正提供

屏東縣東港鎮一對小姐弟的壓歲錢遭白蟻蛀蝕，議員方文正獲悉後，花4小時將遭蛀蝕的百元鈔拼湊後，拿到銀行兌換，小姐弟破涕為笑，「謝謝議員阿伯！」。圖／方文正提供
屏東縣東港鎮一對小姐弟的壓歲錢遭白蟻蛀蝕，議員方文正獲悉後，花4小時將遭蛀蝕的百元鈔拼湊後，拿到銀行兌換，小姐弟破涕為笑，「謝謝議員阿伯！」。圖／方文正提供

屏東縣東港鎮一對小姐弟的壓歲錢遭白蟻蛀蝕，議員方文正獲悉後，花4小時將遭蛀蝕的百元鈔拼湊後，拿到銀行兌換，小姐弟破涕為笑，「謝謝議員阿伯！」。圖／方文正提供
屏東縣東港鎮一對小姐弟的壓歲錢遭白蟻蛀蝕，議員方文正獲悉後，花4小時將遭蛀蝕的百元鈔拼湊後，拿到銀行兌換，小姐弟破涕為笑，「謝謝議員阿伯！」。圖／方文正提供

屏東縣東港鎮一對小姐弟的壓歲錢遭白蟻蛀蝕，議員方文正獲悉後，花4小時將遭蛀蝕的百元鈔拼湊後，拿到銀行兌換，小姐弟破涕為笑，「謝謝議員阿伯！」。圖／方文正提供
屏東縣東港鎮一對小姐弟的壓歲錢遭白蟻蛀蝕，議員方文正獲悉後，花4小時將遭蛀蝕的百元鈔拼湊後，拿到銀行兌換，小姐弟破涕為笑，「謝謝議員阿伯！」。圖／方文正提供

屏東縣 東港

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