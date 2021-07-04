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高雄輕軌大順二路段圍籬推進 週末車流量順暢

中央社 / 高雄4日電

高雄輕軌大順二路段圍籬今天架設完成，副市長林欽榮視察要求做好交安，據監控數據顯示，大順二路段昨天車流量較施工前減少7%，施工期間平均旅行速率也與施工前大致相同。

高雄輕軌二階大順二路段圍籬架設持續推進，林欽榮下午視察大順二路工區D圍籬架設，除要求工程團隊做好標線整理，加掛「臨停區」等標誌，也要團隊持續多元管道投放施工及改道資訊，特別是透過警廣呼籲用路人改道。

林欽榮晚間在臉書指出，大順二路（大昌消防隊至建興路）工區D圍籬架設進入第二天，工程團隊利用週末趕工，提早4小時於下午3時宣告圍籬架設完成，底部加固作業也於下午4時左右完成。

據高市交通局智慧運輸中心持續觀察結果，大順二路段昨天整日車流監控數據較施工前減少7%車流量，施工期間平均旅行速率與施工前大致相同。林欽榮也要求加強宣導，希望在施工期間也有25%以上車流透過替代道路行駛，讓全區車流行駛速率及旅行時間達到最佳化。

另外，林欽榮也提醒預告，未來工區B大順一路「自由路至河堤路」施工時間將在7月10日至14日；工區C大順二路「日全街至士良街」8月7日至10日，希望市民和用路人事先留意施工資訊，行經施工路段放慢車速注意安全。

林欽榮 高雄輕軌

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