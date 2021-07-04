防疫生力軍 里長全程都在長輩好放心

高雄市開放長者接種疫苗，本周是75歲以上長者莫德納補打，及72歲以上長者打疫苗，各區以里分配接種時間，里長工作繁重，除了造冊、印製，還要逐一發放接種通知，接種當天再到施打站查看情況，林園區龔厝里長龔芳生表示，他們只是做好本分，希望提高疫苗覆蓋率，里民身體健康最重要。

龔芳生表示，長者最常詢問施打疫苗是哪一款，擔心打到AZ疫苗，出現身體不適情況，或是認為自己都在家，不用擔心染疫問題，龔芳生發放施打通知時就會提醒，如果家屬回來，還是有染疫風險，建議長者施打，也多次以廣播放送方式提醒，最近是打莫德納，讓長者放心。

龔芳生今年39歲，想以年輕人思維為鄉親做更好的服務選上里長，服務三年期間讓里民從不習慣改變到認同，今年遇到疫情幾乎親力親為，全面配合政府政策為里民服務，他說，里民有任何需求或疑問會直接打電話問他，他不僅電話上回應，也會再廣播放送提醒里民。

林園區港嘴里長蔡明興說，擔心長者沒聽到廣播，不知有打疫苗資訊，他們會特別一一到長者家中發放施打通知，提醒長者來打疫苗，如遇到獨居長者有搭車需求，除了市府提供的熱血計程車，許多里長也會協助載長者到施打站，因為常見到里長，由里長載家屬比較放心。