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北市府拍板！北捷500名人員 明下午新光醫院接種疫苗

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高雄林園長者打疫苗配合度高 施打站5點準時收攤

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市林園區施打站今天施打率近8成，一名蔡黃姓阿嬤趕在施打站收攤前到場，醫護人員協助施打疫苗。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區施打站今天施打率近8成，一名蔡黃姓阿嬤趕在施打站收攤前到場，醫護人員協助施打疫苗。記者陳玫伶／攝影

高雄市林園區75歲以上長者至72歲以上長者分三天施打，第一天只在幸福公園桌球館施打，因長者施打踴躍，後又增開兩處施打站舒緩人潮，經各里里長、區長陳興發等人相互配合，各施打站今天下午5點前就提早打完、準時收攤，據統計，今天施打率約8成，實打人數574人。

陳興發表示，因幸福公園桌球館的施打站受限空間，裡外分別設2條施打線，但第一天人潮還是太多，第二天立即新增廣應廟社區發展中心及西溪里民聯合活動中心等2處施打站，每日預估3處施打站約可打700多人次。

陳興發說，林園區里長、里民配合度高，原本預估一個里約一小時，半小時就打完，緊急再聯絡下個里提早來打，今天除了幸福公園的施打站，另外2處施打站約下午3、4點就全部打完，幸福公園施打站也在4點半左右就沒有人潮，5點準時收攤。

其中一位蔡黃姓阿嬤擔心自己前一陣子剛開刀，打疫苗會身體不適，家人也擔心，猶豫了好幾天，蔡黃姓阿嬤今天下午看住附近的親戚接種完還生龍活虎，趕緊叫姪子借車載她去打疫苗，下午5點到施打站，幸好醫護人員還沒離開，經建佑醫院醫師評估，5分鐘內迅速打完疫苗。

陳興發表示，高雄市長陳其邁前幾天臨時通知戶籍非高雄，但住在高雄的民眾暫緩接種，轄內有位阿嬤原住北市三重，擔心萬華群聚，好幾月前就南下高雄住在女兒家，今天阿嬤想打疫苗受限市府規定撲空，下午4時許公所人員查看市府指揮中心會議紀錄說開放補打，才又通知阿嬤來。

高雄市林園區分三處施打站舒緩人潮，其中位於幸福公園桌球館的施打站分成內外2線施打線。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區分三處施打站舒緩人潮，其中位於幸福公園桌球館的施打站分成內外2線施打線。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區施打站今天施打率近8成，長者意願踴躍。記者陳玫伶／攝影
高雄市林園區施打站今天施打率近8成，長者意願踴躍。記者陳玫伶／攝影

疫苗 高雄市

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