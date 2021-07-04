高雄林園長者打疫苗配合度高 施打站5點準時收攤

高雄市林園區75歲以上長者至72歲以上長者分三天施打，第一天只在幸福公園桌球館施打，因長者施打踴躍，後又增開兩處施打站舒緩人潮，經各里里長、區長陳興發等人相互配合，各施打站今天下午5點前就提早打完、準時收攤，據統計，今天施打率約8成，實打人數574人。

陳興發表示，因幸福公園桌球館的施打站受限空間，裡外分別設2條施打線，但第一天人潮還是太多，第二天立即新增廣應廟社區發展中心及西溪里民聯合活動中心等2處施打站，每日預估3處施打站約可打700多人次。

陳興發說，林園區里長、里民配合度高，原本預估一個里約一小時，半小時就打完，緊急再聯絡下個里提早來打，今天除了幸福公園的施打站，另外2處施打站約下午3、4點就全部打完，幸福公園施打站也在4點半左右就沒有人潮，5點準時收攤。

其中一位蔡黃姓阿嬤擔心自己前一陣子剛開刀，打疫苗會身體不適，家人也擔心，猶豫了好幾天，蔡黃姓阿嬤今天下午看住附近的親戚接種完還生龍活虎，趕緊叫姪子借車載她去打疫苗，下午5點到施打站，幸好醫護人員還沒離開，經建佑醫院醫師評估，5分鐘內迅速打完疫苗。