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防疫總動員 高雄里鄰長日夜都好忙
高雄近期開放長輩接種疫苗，不只衛政系統負荷重，民政工作也加倍；接種疫苗發通知單前置作業多，不少里長電話量多5倍，也須時時跟上市政滾動式調整的腳步，夜以繼日替里民服務。
對所有里長而言，疫苗接種工作都是首次接觸，每天政策一變任務就來，岡山區岡山里長劉天賦說，多數長者不習慣用手機或通訊軟體，因此，鄰里長幾乎都要親自通知。
劉天賦還說，除了通知接種相關事宜，里民最常問「何時能打？打的疫苗是哪家廠牌？何時能補打？」，近期接聽電話次數因此增加五倍。
當AZ疫苗傳負面影響時，長輩施打意願低；戴嘉育說，有不少家庭兄弟姊妹之間，對家中長輩是否接種AZ疫苗沒有共識，未必是長輩不願施打，而是親人擔心出事。
楠梓一名78歲蔡媽媽曾擔心疫苗有負面效果，因此，不敢前往接種，直到她內心反覆掙扎，憂心自己變成防疫破口，才在戴嘉育協助下前往施打。戴認為，顧慮親人健康是人之常情，因此都會尊重民眾意願，也同理他人感受。
此外，除里長忙碌，鄰長也一同扛起重擔，雖里長有種資格，但鄰長則無，因此，多數里長期盼，能讓一同為防疫並肩作戰的鄰長盡快接種疫苗。對此，市府表示，目前已有一萬多名符合接種資格的鄰長施打，且按年齡依序施打是較公平作法。
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