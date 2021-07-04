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夜市微解封管制新規 高雄攤商：沒人潮帶來的防疫壓力
國內疫情趨緩，市場、夜市人潮有略有增加，中央疫情指揮中心，針對微解封現象，祭出五大管制措施。對此，高雄夜市攤商表示，沒有生意，無論任何防疫措施，都沒有人潮帶來的防疫壓力。
針對夜市、市場微解封，疫情指揮中心祭出五大管制措施，其中維持，三級警戒期間，禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃，僅供外帶或外送；管制出入口，身分證尾數分流，排隊熱區強制人車分流，呼籲民眾一次購足避免不必要逗留。
六合夜市主委莊其章說，現在都沒生意，無論防疫規格怎麼變，夜市都會配合，但生意跌到只剩一、二成，並無人潮帶來的防疫壓力，只盼早日解封。
瑞豐夜市攤商表示，夜市一直以來都有遵守防疫規定，先前停業很久，人潮跟以往相比一直都不多，民眾出門意願不高，更不會來逛夜市。
攤商還說，雖然有微解封現象，但這類防疫規範，沒有人潮，也無需擔心，只怕疫情一直延續下去，對攤商生計也不好，希望微解封能對生意帶來一絲生機。
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