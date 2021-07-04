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照服員為原鄉長輩送餐不間斷 高雄一百臉書致敬

中央社 / 高雄4日電
除了醫護辛勞，還有一群照服員不辭偏遠山路，默默持續為偏鄉長者送餐。圖／取自臉書
除了醫護辛勞，還有一群照服員不辭偏遠山路，默默持續為偏鄉長者送餐。圖／取自臉書

疫情未歇，除了醫護辛勞，還有一群照服員不辭偏遠山路，默默持續為偏鄉長者送餐。高市府新聞局經營官方臉書粉專「高雄一百」，向這群照服員致敬，「謝謝沒有被看見的您」。

高雄原鄉如那瑪夏、桃源、茂林等，交通不便，市府原民會在原鄉設有14個文化健康站，原則上每部落1站，新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情前有提供部落長者共餐，但疫情爆發後5月17日關站，改由照服員送餐到宅。

臉書「高雄一百」今天發文說，疫情沒有讓文化健康站服務停止運轉，高雄市原民區防疫人員與照服員持續守護與照顧部落和長輩，2小時內，照服員必須包辦備料、烹調與無接觸送餐，山路有點彎延，他們的認真付出卻很直接。

原民會主委阿布斯說，照服員每天上午約9時許開始做菜，上午11時許陸續送餐到長者家，每天中午送一餐，幫助白天可能外出工作不在家的鄉親，照顧家中長輩用餐。

阿布斯說，平均每1名照服員約照顧10名原鄉長者，除了穿梭部落為長者送餐，原本原鄉都有菜車會上山賣菜，但現在疫情，上山的菜車也少了，照服員還得親自下山買菜，相當辛苦。

原鄉還有照服員媽媽，因自己也要照顧幼子，乾脆把幼子揹著邊做菜或邊送餐。照服員說，疫情期間，更要負起照顧部落責任，關心可能獨自在家的部落長輩。

照服員 疫情 新冠肺炎

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