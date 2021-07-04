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三級防疫警戒近二個月 餐廳業者期待解封內用
台灣爆發本土社區感染以來，三級防疫警戒已近二個月，在觀光景點的餐廳業者幾乎零收入，海鮮餐廳業者期待解封開放內用的到來，在這段停業期間，將魚缸、冷藏設備等生財工具維修保養，好迎接客人上門的日子到來。
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