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三級防疫警戒近二個月 餐廳業者期待解封內用

攝影中心 / 記者許正宏／基隆即時報導
三級防疫警戒已近二個月，在觀光景點的餐廳業者幾乎零收入，只能打出外帶優惠來苦撐待變。記者許正宏／攝影
三級防疫警戒已近二個月，在觀光景點的餐廳業者幾乎零收入，只能打出外帶優惠來苦撐待變。記者許正宏／攝影

台灣爆發本土社區感染以來，三級防疫警戒已近二個月，在觀光景點的餐廳業者幾乎零收入，海鮮餐廳業者期待解封開放內用的到來，在這段停業期間，將魚缸、冷藏設備等生財工具維修保養，好迎接客人上門的日子到來。

三級防疫警戒已近二個月，在觀光景點的餐廳業者幾乎零收入，海鮮餐廳業者期待解封開放內用的到來，在這段停業期間，將魚缸、冷藏設備等生財工具維修保養，好迎接客人上門的日子到來。記者許正宏／攝影
三級防疫警戒已近二個月，在觀光景點的餐廳業者幾乎零收入，海鮮餐廳業者期待解封開放內用的到來，在這段停業期間，將魚缸、冷藏設備等生財工具維修保養，好迎接客人上門的日子到來。記者許正宏／攝影
三級防疫警戒已近二個月，在觀光景點的餐廳業者幾乎零收入，海鮮餐廳業者期待解封開放內用的到來，在這段停業期間，將魚缸、冷藏設備等生財工具維修保養，好迎接客人上門的日子到來。記者許正宏／攝影
三級防疫警戒已近二個月，在觀光景點的餐廳業者幾乎零收入，海鮮餐廳業者期待解封開放內用的到來，在這段停業期間，將魚缸、冷藏設備等生財工具維修保養，好迎接客人上門的日子到來。記者許正宏／攝影
三級防疫警戒已近二個月，不少餐廳業者苦撐待變，期待解封開放內用的到來記者許正宏／攝影
三級防疫警戒已近二個月，不少餐廳業者苦撐待變，期待解封開放內用的到來記者許正宏／攝影
台灣爆發本土社區感染以來，三級防疫警戒已近二個月，在觀光景點的餐廳業者幾乎零收入，海鮮餐廳業者期待解封開放內用的到來。記者許正宏／攝影
台灣爆發本土社區感染以來，三級防疫警戒已近二個月，在觀光景點的餐廳業者幾乎零收入，海鮮餐廳業者期待解封開放內用的到來。記者許正宏／攝影

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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