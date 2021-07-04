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高雄長輩依舊偏好莫德納 接種意願未受猝死案影響
這波長輩接種莫德納疫苗的場次，今天為高雄巨蛋接種站最後一天，接種意願不減，似乎未受昨天接種施猝死案影響，仍有不少未接種AZ的長者前往補打莫德納。此外，還有輪椅族，駕駛電動輪椅駛入注射區接種，在場內展現倒車入庫，讓工作人員認不住脫口，「阿伯車很帥」。
高雄巨蛋接種站自7月2日至4日，開放72至74長輩，以及提供75歲以上長輩接種疫苗。接種首日，長輩接種熱度踴躍，所幸，巨蛋場館較大，除了注射區，場館內的觀眾座位，可供陪同家屬與長輩等候。
巨蛋接種站每天依據接種對象調整座位，每小時可接種360人，上午接種量能可超過1300人，今天由鼓山區符合接種條件的長輩施打，全天預計接種1637人，75歲以上補打95人。
一名86老太太先前擔心AZ副作用才沒打，今天趕在最後一天前往巨蛋補打，她說，沒有接種疫苗都不敢外出運動、買菜，出門會戴上雙層口罩也避免與人交談；還說，擔心前往親人陪同來接種會有染疫風險，所以自行前往接種。
另外，還有一名輪椅族，自行乘坐電動輪椅前往接種，在工作人員引導下，駛入接種站，因駕駛電動輪椅技術純熟，完美展現倒車入庫進入注射區接種；工作人員認不住脫口說，「阿伯車很帥」；阿伯則幽默回應，「人也很帥」。
工作人員說，協助長輩接種期間，不少長者都很獨立、身體狀況也很硬朗，自行前往接種站，但仍呼籲民眾，盡量由家人陪同前往比較安全。
今天上午巨蛋接種情況，似乎未受昨天莫德納施打猝死案影響，接種度依舊踴躍，還有長輩詢問施打資格與場次，期盼能早日輪到他接種。
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