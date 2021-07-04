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高雄小姊弟的病父婉拒外界續送餐 希望愛心移轉他人

聯合報 / 記者林保光王昭月／ 高雄即時報導
警方連日為賴姓小姊弟送餐，但病父婉拒，認為愛心應給更需要的人。記者王昭月／翻攝
警方連日為賴姓小姊弟送餐，但病父婉拒，認為愛心應給更需要的人。記者王昭月／翻攝

高雄市小港區一對賴姓小姊弟，因父親洗腎住院，餓了3天沒吃飯，學校獲知後通報社會局與警方，家長會也協調附近餐廳提供餐食到住處，小姊弟才免於捱餓，他們的父親對於驚擾各界，覺得很過意不去，指住院及家庭支出都足以支應，透過社會局轉達，請外界不要再送餐，把愛心資源移轉更需要的人。

賴姓小姊弟持有身心障礙手冊，父親近日住院，姊弟倆向同學提及3天沒飯吃，學校獲知發請求警方協助，發現小姊弟吃完冰箱內東西後，已3天沒吃飯了，趕警方連日派員送餐，幫姊弟倆度過父親住院的日子。

社會局表示，接獲通報後，已由社福中心社工前往住家訪視，也與賴父聯繫上，這名父親表示，自己雖然住院不方便，但爺爺與家人每天都會到家裡照顧兩姊弟，且姊弟平時都有零用錢，可自行到超商購物。

這名住院中的父親感謝各界關心，也表示一對兒女有安排家人協助照顧，且住院與家庭支出也都足以支應，不需要外界再送餐，希望大家的愛心與資源，給予社會上其他更需要的人。

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