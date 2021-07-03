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染疫風險高 陳其邁籲讓專責病房醫護同住者打疫苗

中央社 / 高雄3日電
高雄市長陳其邁呼籲衛福部開放讓專責病房醫護同住家屬施打疫苗。 圖／高市府提供
高雄市長陳其邁呼籲衛福部開放讓專責病房醫護同住家屬施打疫苗。 圖／高市府提供

高雄市陳其邁今天表示，前線醫護擔心家人染疫，都不敢回家，看了很心疼，高市雖規定每週要採檢，但同住者染疫風險仍高，呼籲衛福部開放讓專責病房醫護同住家屬施打疫苗

高雄市政府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）應變會議，陳其邁會後主持記者會，說明高雄市疫情最新動態，並宣布加碼補助接種人員津貼，從原先每天補助新台幣1000元，拉高到一天2000元，並回溯5月1日起的疫苗接種專案補助。

陳其邁表示，醫護同仁施打疫苗要穿著隔離衣，全身汗流浹背很辛苦。高雄市政府關心醫護人員，不只在春節發放第一線工作人員慰問金，也給專責醫院醫護最高關懷，為高雄市6萬名醫事人員投保疫苗接種保險，並提供旅館隨時供醫護隨時進駐。

但陳其邁也提到，醫護人員在專責醫院及應變醫院有非常高的風險，不少醫護也因擔心家人被感染，不敢回家，建議衛福部讓專責病房、負壓隔離病房的醫護同仁同住家屬優先施打疫苗。

他表示，高雄市現在幾乎是一週一次PCR，怕醫院群聚感染，既然風險這麼高，又不能回家，看了很心疼，若能讓應變醫院和專責病房的同住家屬也能施打疫苗，否則同住家屬也有一定的染疫風險，希望能照顧好他們的健康。

疫苗 高雄市 陳其邁

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