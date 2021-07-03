高雄莫德納疫苗第三日補打 北高各站施打率破7成

高雄市今天開放72歲以上長者施打莫德納疫苗，路竹、大寮、旗山、六龜、那瑪夏、茂林等地區施打率普遍超過7成，長者施打意願踴躍，大寮區包公廟施打站因增設2條施打線，停車空間減少，下午出現短暫塞車，但施打動線大致流暢。

環保局長張瑞琿表示，包公廟施打站從昨天開始打莫德納疫苗，因長者施打意願太踴躍，今天多加2條戶外施打線，加上室內共有7條施打線，盡量舒緩人潮，但也因此造成廟口停車汽車數量爆滿，經統計上午施打593人，施打率8成，下午也有500多人，總施打數約1100多人。

大寮區長黃伯雄表示，因AZ疫苗死亡率一直增加，引起75歲以上長者恐慌，這周可打莫德納，長者意願高，又因75歲以上長者多需要坐車，才導致施打站前短暫塞車，高峰期約在下午3點半至4點，很多長者擔心打不到，在施打時間結束前趕緊來，但動線大致順暢，還有長者早上7點多就到，醫生一到直接開打，不會等太久。

六龜區長陳昱如表示，今天至寶來、荖濃及新威等3站施打疫苗，應施打人數276人，實打206人，施打率約7成4，下午到新威站施打時，剩最後一瓶，但因現場只有3位長者，須至少有10人才能開瓶避免浪費，怕長者等太久，工作人員請長者先回家，之後將直接到長者家中協助施打。

陳姓姊妹表示，母親77歲，因上次接獲通知，隔天就要打疫苗時間太趕，加上姊妹倆平日都要上班，只能今天周六補打，母女3人搭熱血計程車到場，一到現場不到5分鐘母親就被推進去打疫苗，陳姓姊妹比母親還緊張，頻頻在管制區外查看母親動向，還互相叮嚀回家後要讓母親多喝水、吃維他命C。