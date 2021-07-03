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屏東萬人擴大篩檢全陰 潘孟安：只是暫時鬆了口氣

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣7月1日獲配21700劑莫德納疫苗，昨天開始大規模施打，到今天下午共接種1萬7185人，接種率91%。圖／屏東縣政府提供
屏東縣7月1日獲配21700劑莫德納疫苗，昨天開始大規模施打，到今天下午共接種1萬7185人，接種率91%。圖／屏東縣政府提供

「屏東萬人擴大篩檢，1萬4163人PCR全是陰性！」屏東縣爆發全國首起印度Delta變異株本土群聚感染，國人高度關注，縣長潘孟安今天中午在臉書公布篩檢全陰的好消息，短時間吸引兩萬人按讚；潘孟安直言，這樣的好結果讓人暫時鬆了一口氣，但病毒詭譎多變，肩扛壓力仍大，不論是防疫團隊或屏東鄉親，仍需持續嚴守所有防疫措施，才能迎向曙光。

潘孟安說，變種病毒來勢洶洶，為了防堵防疫團隊火力全開，第一時間啟動枋山、枋寮、市場三大專案，總計篩檢14163人，最終檢驗結果全數陰性。特別感謝部屏、屏基、國仁、寶建、輔英、茂隆骨科、枋寮醫院、南門醫院、各衛生所以及14家責任醫院等所有辛苦夥伴，不論是烈日或暴雨，皆全副武裝、全力以赴，才能完成這項不可能的任務。

縣府統計，枋山專案6月24至29日，楓港、加祿兩處篩檢站，共採檢3554人；枋寮專案6月28至7月2日，枋寮國小、東海國小、建興國小三處篩檢站，共檢9159人；市場專案6月22至7月2日，三處醫院篩檢站加上和生批發市場篩檢站，共採檢1450人，3項專案總計篩檢1萬4163人PCR全是陰性。

屏東縣7月1日獲配21700劑莫德納疫苗，昨天開始大規模施打，潘孟安說，到今天下午共接種1萬7185人，接種率91%，7月4日僅屏東體育館大型速打站繼續施打；今天各施打站施打站秩序明顯變好，儘管仍有部分超過施打年齡層的民眾去施打站，經過說明後離去，大部分民眾也能接受現場人員的指示及說明，整體動線恢復流暢。

他強調，為了方便因為工作、依親等因素來屏東居住的民眾，屏東縣同意讓戶籍不在屏東的民眾，不必移動就可以施打疫苗，但絕對禁止有人投機，昨天在東港就發現有高雄市的民眾跨域施打，也有人特地跑去原住民鄉施打，因此，要求跨域施打者必須拿到當地村里長的居住或在地工作證明，才能施打。

屏東縣7月1日獲配21700劑莫德納疫苗，昨天開始大規模施打，到今天下午共接種1萬7185人，接種率91%。圖／屏東縣政府提供
屏東縣7月1日獲配21700劑莫德納疫苗，昨天開始大規模施打，到今天下午共接種1萬7185人，接種率91%。圖／屏東縣政府提供
屏東縣7月1日獲配21700劑莫德納疫苗，昨天開始大規模施打，到今天下午共接種1萬7185人，接種率91%。圖／屏東縣政府提供
屏東縣7月1日獲配21700劑莫德納疫苗，昨天開始大規模施打，到今天下午共接種1萬7185人，接種率91%。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 篩檢站 潘孟安

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